近半月多6人被捕 《國安法》5年拘332人

李：僅佔總罪犯0.2%

鄧炳強上周出席國家安全展覽廳活動提到，截至本月1日，共326人涉及危害國安案件被捕；事隔半個月再多6人，翻查資料，這段期間曾公布的國安案件，為前香港眾志秘書長黃之鋒本月6日被警方國安處拘捕並落案起訴「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。本報向保安局查詢，新增6人是否涉及此案，保安局回覆，相關拘捕數字分項數字及資料屬港府維護國安工作信息，故不公開。

關黃之鋒案否 保安局：不公開

根據保安局數字，截至昨日有332人涉從事危害國安的行為和活動被捕，189人及5間公司被檢控，其中165人及1間公司被定罪，包括已判刑或正候判刑的個案。

李家超昨提到，涉違國安法例被捕的人數，僅佔警方每年拘捕人數0.2%，反映實施國安法謹慎和認真，履行頒布時的立場和目的，即只針對極少數危害國安者。

黎棟國：國安法具震懾作用

前保安局長、新民黨議員黎棟國認為，國安法具震懾作用，一般市民奉公守法，「根本不會有機會觸犯相關罪行」。李家超昨引述港澳辦主任夏寶龍「既重視安全，也重視發展」，黎棟國以現時以色列及伊朗的衝突為例，指出社會安定與繁榮掛鈎。新思維議員狄志遠認為，市民不會以身試法，故涉違國安法人士只佔少數屬正常。

狄志遠倡政府放寬遊行申請

政府今年9月發表新一份《施政報告》，狄志遠表示，《基本法》保障遊行及言論自由等，若政黨申請以請願及示威等方式表達民生議題的意見，建議政府和警方抱持開放態度，並在社會「消化」國安法後，警方可在合法且無衝擊國安因素下批准遊行申請，認為有助建構本港作為自由多元的國際城市。

警方國安處上周根據國安法實施細則，就台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》的電子信息作禁制行動。李家超昨指《逆》以手機遊戲作幌子，鼓吹港獨及台獨，港府會依法對所有危害國安活動和行為，採取嚴厲執法行動。他又說，整體涉及國安的罪行有減少迹象，但若有涉違法行為，港府會繼續依法打擊，「絕不手軟」。