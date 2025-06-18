內地「國際貿易」排名超美 報告：今年貿戰成挑戰

中美整體排名齊跌

中國競爭力下跌兩位，位列第16名。在四大競爭力範疇中，「經濟表現」升至第5，以細項計算，「國際貿易」在全球排名升16位，至第27；「國際投資」則升9位，名列全球第4。惟「政府效率」排名大跌10位至第37，當中「管治架構」跌12位至第46。

報告提到，內地今年挑戰包括需解決貿易爭端，以穩定國際經濟合作；並需加深改革開放，以及加強人民福祉。

美國整體競爭力則跌一位至第13。當中「國際貿易」下跌一位，排第36；「商業法規」則大跌12位，至全球32，「勞動市場」及「態度與價值」同樣急跌13位，分別位列第41及42。報告指美國今年面對的挑戰，包括需提高美國政策的可預測性，以鼓勵長期產業規劃。

報告又提及部分國家在保護其關鍵利益時，能避免孤立主義，例如東亞經濟體擅於制定產業政策，專注發展半導體、生物技術等先進製造業；部分海灣國家則創立新的競爭力產業，並維持開放投資環境。