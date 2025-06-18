港競爭力返三甲 政府營商效率最標青 本地經濟貿易排名跌 學者：未反映零售餐飲困境

李家超：「結果為目標」文化見效

四大競爭力範疇為「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」、「基礎建設」，下設共20個細項分數。報告指出，香港主要優勢為「政府效率」及「營商效率」，兩者均位列第2，分別上升1位及5位。「政府效率」方面，本港在「稅務政策」和「商業法規」細項居榜首，報告舉例，商界給予本港反貪法規的評分高，認為本港營商環境透明公平。至於「營商效率」，本港在「金融」細項由第4位升至第2，報告引述商界對本港的股市效能、股東權利等方面給予好評。

稅務商業法規居榜首

本港「經濟表現」升幅較大，升5位至第6，但報告指香港細項表現參差。其中「國際投資」升一位至第2，「國際貿易」則從榜首跌至第3；但「本地經濟」微跌1位至第26位，報告指與去年實質GDP增長2.5%有關。「就業」亦跌5位至第30，報告指本港就業率收縮0.13個百分點，致排名大跌。報告亦提及本港今年的挑戰，包括地緣經濟分化、經濟不確定性加劇、人口老化等。

科技科研基建遜星洲

至於整體排名第2的新加坡，其「經濟表現」為全球第一，當中「國際貿易」取代香港榜首地位，「本地經濟」及「就業」分別位列第3及6，排名均明顯比香港高。另外本港在「基礎建設」範疇升兩位至第7，新加坡則排第6，後者在「科技基建」稱冠，「科研基建」排名亦高於本港，但「教育」排名比香港低4位。

李家超昨日在行政會議前見傳媒時，引述年報稱本港總評分獲99.2分，升7.7分，增幅屬首10位之首；又說「政府效率」獲評第二，證明公務員優秀，以及他建立「以結果為目標」的政府文化「正確且帶來成果」。他說香港處於經濟轉型期，部分行業表現好，零售、餐飲等行業則面對挑戰。財政司長陳茂波則說，排名突顯政府和社會的努力，又稱外圍政經格局複雜多變，關鍵在於提升競爭力、開拓網絡。

經濟學者李兆波認為，本港經濟效率佳，但仍過於依賴內地，而且商業競爭力無法反映飲食、零售及旅客消費表現疲弱，機場運力也未回復新冠疫情前水平。他分析，北上消費、失業率上升微挫本港「價格」排名，而本港經濟增長亦未如理想，通脹低於2%，反映經濟較疲弱。

本港「科研基建」微升至22位，李兆波稱以往香港太依賴地產，科技及科研嚴重滯後，政府近年力推創科，但收效需時。至於「基本基建」排名跌至第10，他認為原因是其他經濟體從後追上。