外媒：伊朗冀以國停火換重啟核談判

【明報專訊】美英傳媒周一（16日）引述消息人士報道，正與以色列交戰的伊朗委託卡塔爾、沙特阿拉伯、阿曼促請美國總統特朗普運用影響力，令以色列同意即時停火，以換取德黑蘭重啟美伊核談判。消息稱，特朗普的中東特使威特科夫可能於本周跟伊朗外長阿拉格齊會晤磋商。
稱中東3國斡旋 美伊或周內會晤
路透社引述伊朗及中東官員、消息人士報道，卡塔爾、沙特、阿曼應伊朗請求，各國領袖及外交高官在過去的周末都在互相及跟伊朗、美國通電話，尋求遏止以伊戰火，並斡旋恢復美伊核談判。不過伊朗清楚表明，在受襲情况下不會談判。
中東地區消息人士向路透社透露，阿曼正在草擬以伊停火及重啟美伊核談判的方案。協議旨在讓伊朗取信於外界，獲允許提煉濃縮鈾至3.67%的濃度（可供核能發電的程度），並組建國際聯盟管理伊朗鈾濃縮設施。協議內容包括伊朗停止所有鈾濃縮計劃1至3年，同時容許國際原子能機構（IAEA）嚴格稽查。伊朗消息人士亦提及類似內容，但暫停鈾濃縮計劃為1年，另補充伊朗希望美國承認其使用核能的權利及撤銷制裁。
倘復談判不果 恐加快核計劃
《華爾街日報》引述中東和歐洲官員報道，伊朗一直在釋出希望結束跟以色列敵對行動及恢復核談判的信號。一名阿拉伯官員說，伊朗人知道美國為以色列提供防禦和後勤支援，他們想取得美國不參戰的保證。不過伊朗向阿拉伯官員申明不會單方面停止戰鬥，且若無法與美國恢復談判，伊朗可能加快其核計劃，並擴大戰爭範圍。
美國網媒Axios援引4名消息人士，表示中東特使威特科夫將與伊朗外長阿拉格齊會晤，洽談包括核協議、結束以伊戰爭等外交倡議。一名華府官員證實，會面在考慮當中。美方官員稱，是否向以色列提供「地堡彈」成為與伊朗談判的重要籌碼。
分析：伊處境數十年最差 彈藥有限
分析認為，伊朗正值數十年來最差處境，面對強敵之下，除了求和，選項不多。儘管它目前靠導彈和無人機展開密集攻勢，但在沒有外援和彈藥庫存有限之下，後繼能力成疑。