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特朗普提前離G7 籲全民撤德黑蘭惹慮 以伊續互炸 中泰印等多國着手撤僑

【明報專訊】以色列與伊朗戰事周二（17日）進入第五天，局勢未有緩和迹象，雙方繼續互相轟炸。以色列和伊朗周一分別發警告，呼籲對方的德黑蘭、特拉維夫居民撤離，美國總統特朗普周一亦突然提早離開加拿大的七國集團（G7）峰會，並呼籲德黑蘭全民撤離，惹起外界對局勢的憂慮。與此同時，中國、泰國、印度、斯洛伐克等國陸續着手撤僑。

隨着以、伊互相空襲衝突持續，各國紛紛呼籲僑民注意安全。中國外交部發言人郭嘉昆周二表示，中國將迅速安排撤走身在伊朗和以色列的中國公民。以色列和伊朗自上周五啟戰，已關閉領空。中國駐特拉維夫大使館周一已勸喻當地中國公民通過陸路前往約旦。中國去年約有兩萬勞工在以色列。

入境處接19當地港人查詢 10安全離開

本港入境處昨表示接獲19名身在當地的港人查詢，當中10人安全離開，當局會繼續與其餘9人保持緊密聯繫。

泰國命令軍方協助疏散該區約4萬泰人。斯洛伐克、捷克於周一及周二分別派機飛赴以色列，除了接走本國公民，還幫助撤走部分歐亞國家公民。俄羅斯繼上周末起暫停德黑蘭的領事館運作，從伊朗撤走公民，周一亦敦促國民離開以色列。印度則呼籲國民離開德黑蘭。

特朗普否認離開因以伊 稱衝突結束需伊棄核武

美國總統特朗普周一在其社交媒體Truth Social寫道：「人人應該馬上疏散離開德黑蘭！」其後約1小時，他突然提前離開加拿大的七國集團（G7）峰會回國，但否認跟以伊停火或美軍介入以伊戰爭有關。白宮發言人萊維特此前在社交平台X發文表示：「由於中東局勢發展，特朗普總統將在與各國元首共晉晚餐後，於今天（周一）晚上離開。」

特朗普周二表示，他的目標是讓以色列和伊朗之間的衝突「真正結束」，而非只是「停火」；若要達成目標，伊朗就必須「徹底放棄」發展核武。

伊：毁以戰略要地 以：擊斃伊新任參謀長

戰况周二未有放緩迹象。伊朗陸軍地面部隊司令海達里（Kioumars Heidari）周二早上表示，伊朗在過去一晝夜出動數百架「配備精確摧毁和瞄準能力」的多款遠程自殺式無人機，摧毁以色列特拉維夫、海法等地的「武器裝備和戰略要地」。革命衛隊同日發表航程約1500公里的新型「見證者-107」（Shahed 107）自殺式無人機。

以軍同日表示，過去一晚「完成對伊朗西部多個軍事目標的數次猛烈打擊」，伊朗「數十個地對地導彈存儲設施和發射裝置被擊中」，包括伊朗西部地對空導彈發射器和無人機存放基地。

此外，以軍聲稱根據精確情報，周一晚襲擊德黑蘭市中心一個指揮中心，殺了伊朗「戰時參謀長、最高軍事指揮官、與伊朗最高領袖哈梅內伊關係最密切的人物沙德馬尼（Ali Shadmani）」，「削弱了伊朗武裝部隊的指揮鏈」。沙德馬尼上周五剛接替在以軍空襲中罹難的拉希德，領導伊朗中央聯合作戰司令部。

（以色列時報/CNN/新華社/路透社）

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