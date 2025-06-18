涉開會非禮女秘書 建築師罪名不成立

官稱被告自招嫌疑 拒批訟費

被告黃景鎏（73歲）被控於2023年9月29日在北角屈臣道海景大廈非禮事主女子X。

屈官昨日在裁決時分析，X在庭上供稱被告「摸、拍、搓」其大腿，但她在書面供辭只稱被「拍、搓」，顯示X對被告接觸她的動作描述不一致。另外，在辯方盤問下，X稱可能在錄口供時情緒不穩，因而說漏了「摸」，但屈官引述警員口供稱，X當時狀態並非不適合錄口供。

事主前稱被拍及搓大腿 庭上增「摸」

屈官又指出，X曾在書面供辭稱案發於早上約11時，並於早上11時半發信息向上司投訴；惟通話紀錄顯示，X於早上10時47分已向上司投訴。X在盤問下承認或記錯案發時間，事件或發生於上午10時。屈官認為X供稱的兩個案發時間相差約30分鐘，並非「些微差異」。

至於案發現場各人反應，X供稱當時眾人正開會，她遭被告觸摸後曾站起，上司其後看着她，其他同事則沒反應，最後眾人如常開會。屈官就此認為「實在奇怪」，因X供稱上司開會時在罵人，同時X在會上突然做出奇怪舉動，然而其他同事卻視而不見，不合常理。屈官最終裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC 2112/24】