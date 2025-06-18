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港聞

港聞二

bossini貼紙抗議貴租 新港城：租約雙方同意

【明報專訊】本地服飾品牌bossini馬鞍山新港城中心分店，早前在櫥窗貼上「貴租無理 減價酬賓」的白底紅字標語。本報就事件向bossini母公司非凡領越有限公司查詢，正待回覆。新港城中心回覆本報表示，bossini為商場長期租戶，雙方一直關係良好，現時租約是雙方續約時所釐定的條款，經雙方同意後簽署落實；該租戶早前曾與商場聯絡，就現時租約提出建議，雙方仍在商討，惟未有結果前租戶已在店外張貼語句。

商場：租戶曾提租約建議 仍在商討

記者昨午到新港城中心2樓bossini分店外觀察，發現相關標語已移除。據政府統計處數字顯示，本港零售業總銷貨價值連跌14個月，今年4月臨時估計按年下跌2.3%至289億元。

連鎖時裝店G2000創辦人、立法會議員田北辰向本報稱，視乎bossini是在現有租約期內想業主減租，抑或在洽商新租約時要求減租，若是前者，「全世界無業主會睬你」，認為業主是否願意在租約期間減租「完全是人情」，如在這情况下，「業主不減，它大字報整些東西出來，我就完全不會站在它（bossini）那邊」；但若洽商新租約時業主不願減租，則另作別論。田又說，若商戶仍與業主洽商中，這種做法會「斷自己後路」，提醒做生意切忌意氣用事。

邵家輝：舖位租不出 商場淪「死場」

批發及零售界議員邵家輝表示不具體回應個別公司狀况，但觀察到現時有街舖減租，甚至部分商場亦有租金減免，奉勸個別商場盡量支援零售業界，否則舖位租不出，商場亦會淪為「死場」。他期望政府多辦盛事吸引遊客，業界亦應增加賣點，吸引客人消費。

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