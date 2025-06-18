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港聞

港聞二

病人體內遺金屬絲 疑從手術儀器脫落

【明報專訊】衛生署接獲兩宗私家醫院通報的醫療風險警示事件，包括今年4月養和醫院一名69歲男病人在接受髖關節手術後，體內遺留一個約5毫米長金屬絲，疑從手術儀器脫落；同月港怡醫院一名71歲女病人接受中央靜脈導管置入術後，有內擴張器遺留導管內，兩名病人情况穩定，均已出院。衛生署表示無證據顯示養和醫院違例，但要求儀器供應商盡快提供調查結果，將繼續跟進；涉港怡醫院的事件則仍在調查。

涉養和髖關節手術 衛署稱無證據違例

養和醫院回覆本報表示，4月初一名病人接受髖關節手術後，於接受常規術後X光造影檢查時，發現有微細金屬絲在置換關節附近，懷疑從手術儀器脫落，已交儀器供應商調查，病人已康復出院。院方未回應具體是何種手術儀器，以及過往髖關節手術有否發生同類情况。

衛生署回覆稱，收到通報後曾到醫院巡查及審視院方提交的所有資料，院方已向署方提交調查報告，無證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則。

至於有關手術儀器，衛生署透露是一種用於骨科手術的醫療器械，其主要功能是協助外科醫生在手術中的操作，如協助植入和移除骨科植入物，屬醫療器械行政管理制度中「一般醫療器械」的第I級，毋須表列。據衛生署資料，第I級醫療器械屬低風險水平，例如外科牽引器、壓舌板。署方未披露有關儀器供應商資料，稱繼續跟進情况，而供應商的調查仍在進行。

港怡病人置靜脈導管 遺留內擴張器

至於第二宗事件，港怡醫院回覆稱，一名71歲女病人因胃腸炎和急性腎衰竭於4月24日入院，翌日在腎臟透析中心接受血液透析治療。病人在治療前先獲安排置入中央靜脈導管，及後中心護士發現靜脈導管內仍有內擴張器，隨即通知醫生。醫生到中心檢查，當場為病人移除內擴張器。

兩宗病人情况穩定 皆已出院

港怡強調，病人順利按計劃完成血液透析治療，情况一直穩定，沒有任何不適或併發症，並在接受治療3日後按計劃出院，院方為病人安排後續血液透析治療及覆診跟進，而醫生已就事件通知病人並解釋情况。就有關事件，港怡表示已完成調查並向衛生署提交報告，亦已就報告建議執行改善方案。衛生署回覆仍在調查事件。

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