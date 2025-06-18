泳總冀年內推「大家接納的制度」 王敏超：應要做返正嘅嘢，畀一套新制度出嚟

稱正詳細檢視評分制度

王敏超早前接受本報查詢時解釋，屬會升降要考慮其整體表現和貢獻，「不是看一年兩年」。他昨在港台節目《千禧年代》被問及何時執行屬會升降，他說希望今年內將所有「應該要做返正嘅嘢，畀一套新制度出嚟」，但強調並非泳總「唔正」，而是泳總人手不足，大部分執委是義工，加上愈來愈多賽事，「（辦公室）同事都真係忙到傻咗咁濟」，冀政府加派人手協助。

日後屬會做義工納評分 現協助比賽計分

對於有零分屬會沒被降級，王解釋，屬會分數不足主因或與參賽人數及成績有關，舉例部分大型屬會一直有場地訓練泳手，惟泳手學有所成後轉投其他屬會參賽，亦有成立數十年的屬會未必有成績，但其他方面有貢獻，例如積極派人擔任義工及裁判，「唔係淨係講成績」，未來會將擔任義工等因素納入評分。

根據2024/25年度屬會評分表，「非競賽性分數」下設「積極協助泳總舉辦賽事」欄目，最高可獲10分，當中「負責第一組、第二組及第三組比賽之工作人員（全日）」可獲6分；「提供工作人員協助於香港舉辦之國際或本地賽事」可獲2分。

立法會議員田北辰昨去信立法會民政及文化體育事務委員會，建議邀請泳總及相關人士解釋新制度和評分標準。田說不解泳總就屬會升降「做一半唔做一半」，質疑未有依照評分結果決定升降。他相信泳總訂立降級標準可解決「殭屍屬會」問題，對於泳總上訴委員會只有一名獨立人士，他認為應提升委員會層面，由港協暨奧委會處理。