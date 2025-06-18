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港聞二

海事處助理處長：船廠無通知設計改動 海處不會代為把關

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因庭昨踏入第31日研訊。海事處助理處長陳思賢供稱，曾與業界討論更改船員24小時工作制，各方未達共識，海事處至今未制訂指引。家屬方關注驗船督察無檢查水密門位置，陳思賢形容南丫海難「千年一遇」，驗船人員一般毋須檢驗額外項目。他強調重點是船廠「無通知全世界之下」改動設計，海事處不會替船廠把關。

擬改24小時工作制 至今未達共識

研訊傳召50名海事處證人作供，陳思賢是最後一人。他無親自檢驗涉事船隻，證供圍繞海事處角色和跟進措施，包括立法規管船員工時。他稱「海泰號」船員每更工作24小時，海事處曾考慮規管船員每更最多工作13小時，或頒下行政指引規定工時分佈。惟他表示，有船公司反映招聘困難，擔心規管工時增加成本，船員工會則支持立法。他承認有關工作停滯不前，流於討論階段。

陳思賢提到，海事處曾調查船員實際工時分佈，發現船員每更工作24小時中，累積航行總時數介乎10至13.5小時。在港九小輪一方提問下，他認同船員實際駕船時間頗接近海事處提議的工時標準。惟他強調本地渡輪和遠洋船工作環境不同，例如遠洋船航程可達一個月，本地船員則習慣返家休息，無法將遠洋船的工時法例套用在本地船。

研訊另一重點是海事處多次驗船，未發現「南丫四號」無裝水密門。陳思賢供稱，驗船督察在新船建造時驗船10多次，只佔造船過程極少時間，不會知悉所有結構改動；相反船東「每日對住艘船」，若有改動應主動通報。他亦對船廠一方的證人形容海事處「守尾門」感奇怪，稱海事處作為監管機構，不會用公帑幫船廠把關，「呢個說法匪夷所思」。他形容，假設海事處每年花一天驗船，餘下364日都靠船東確保船隻安全，而船廠、船東和海事處都要合作，確保航行安全。

指廠方擅改結構 驗船督察不會為意

家屬一方引述證供，總驗船督察陸漢英於2005年驗船無發現水密門問題，僅檢查艙壁厚度。陳思賢回應稱，陸漢英應專注檢驗艙壁厚度，若厚度低於標準，船身或斷開兩截，而海事處不會要求驗船督察留意額外項目，「佢做緊咁重要嘅工作，再去睇design（設計）係匪夷所思」。他認為事件重點是船廠擅改結構，導致圖則出現含糊的地方；若為此改變行之有效的驗船流程，「cater for（顧及）一個咁罕有嘅意外，去解決問題」，或不符合成本效益。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕死因研訊 海事處 南丫海難

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