箍頸案憶辦理保釋 警長稱事主執筆難

退休警署警長林國華讀出供辭，稱他於事發時為油麻地警署內值日官。2012年11月13日，他到伊利沙伯醫院處理事主陳輝旺（終年65歲）的保釋手續。兩天後，事主的妻子及兩名女兒到警署了解事件。

指事主言談思考正常 拒聯絡家人

林庭上憶述，警長羅偉民向他匯報事主的傷勢為「手腳損咗」，林初時以為事主很快出院，惟在事主留醫多日後，他認為有需要了解事主因何故留醫，以及通知其家人。林向上級請示，親自到醫院為事主處理擔保。當時事主卧在病牀上，言談及思考皆正常。事主見面便說「我冇打人，因為乘客冇畀錢，我先追出去」。

林又稱，他着事主在擔保紙上簽名，但事主說「寫字好難，好辛苦」，才簽完「陳」字便喊辛苦。林亦問起事主的家人，事主自稱喪偶，只有一名兒子。林稱「你情况唔樂觀，叫你嗰仔嚟睇你」，欲問其子的聯絡方法。惟事主聽後激動稱「你唔好搞我嗰仔」，然後裝出緊閉雙目及嘴巴的樣子。

林表示，他遇過不少被捕人士拒絕讓警方通知家人的情况，而一般只有被捕人士陷入昏迷、未成年或是智障，他才會無視被捕人士的意願下通知他們家人，但事主並非這種狀况。

事發時到場支援的救護車主管、退休救護隊目李志誠則稱，事主被送往醫院途中，並沒表示其頸部有痛楚，李亦沒檢查出事主有頸傷；李曾在供辭提及，事主能自行離開警車及上擔架牀，惟研訊主任指出，閉路電視片段顯示事主由旁人攙扶；李同意其供辭內容不夠準確。

事主低頭身前傾 救護隊目：正做檢查

李的供辭另提及，在事主上救護車之前，他坐在擔架牀、上身一度向前傾及頭向下。有陪審員關注事主行為，李稱他正檢查事主。家屬方追問詳細情况，李在庭上示範當時動作，為他將牀頭放平後，事主仍維持坐直上身。當李彎腰檢查事主時，事主避開他而往前傾及低頭。李作供未完，研訊今續。

【案件編號：CCDI 477/13】

（死因研訊）