貨車橫掃巴士站 候車客亡 司機疑不顧而去 警拘印度裔車主

【明報專訊】紅磡昨晨發生致命車禍，一輛冷藏櫃中型貨車沿漆咸道北往油麻地方向駛至佛光街橋底時失控，在快線打白鴿轉，橫越3條行車線，剷上行人路巴士站，撞倒兩名候車女途人，其中一名50歲女子傷重不治，肇事司機疑不顧而去。事後一名34歲印度裔男子報警自稱車主，並指司機逃逸，正找尋其下落。警方昨午拘捕該名印度裔男子，涉嫌危險駕駛引致他人死亡。
昨晨6時許，警方接報紅磡漆咸道北近平治街巴士站發生嚴重交通意外，一輛中型貨車剷上巴士站，撞倒兩名女途人。其中一名50歲姓陳女子被困車底，由消防救出。她頭部嚴重受傷，昏迷送往伊利沙伯醫院，搶救後證實不治；另一名33歲姓徐女子手腳擦傷，清醒同送伊院治理。據悉，女死者當時正等候巴士往銅鑼灣一間茶餐廳上班，其丈夫得知意外後趕到醫院了解事件。
另一等車市民手腳擦傷
肇事司機事後懷疑棄車不顧而去。據悉，意外後警方接獲自稱肇事貨車車主的印度裔男子報案，當時他稱正設法聯絡涉事司機。警方昨午以涉嫌危險駕駛引致他人死亡罪拘捕該名34歲印度裔男子，將他扣留調查。據悉被捕男子持香港身分證，為貨車車主，警方正調查事發時是否由他駕駛涉事貨車。案件交西九龍總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲有資料提供者致電3661 9062。
現場消息稱，當時巴士站約有7至8人候車。據網上流傳車cam片段，肇事貨車當時由東九龍走廊駛落漆咸道北，並從慢線切向快線，但駛至佛光街天橋底時失控，突向左轉越過3條行車線，衝向行人路，車尾打轉掃向巴士站，撞向途人，多名候車乘客急跑上旁邊近公園的斜路躲避。
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