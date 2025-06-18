貨車橫掃巴士站 候車客亡 司機疑不顧而去 警拘印度裔車主

昨晨6時許，警方接報紅磡漆咸道北近平治街巴士站發生嚴重交通意外，一輛中型貨車剷上巴士站，撞倒兩名女途人。其中一名50歲姓陳女子被困車底，由消防救出。她頭部嚴重受傷，昏迷送往伊利沙伯醫院，搶救後證實不治；另一名33歲姓徐女子手腳擦傷，清醒同送伊院治理。據悉，女死者當時正等候巴士往銅鑼灣一間茶餐廳上班，其丈夫得知意外後趕到醫院了解事件。

另一等車市民手腳擦傷

肇事司機事後懷疑棄車不顧而去。據悉，意外後警方接獲自稱肇事貨車車主的印度裔男子報案，當時他稱正設法聯絡涉事司機。警方昨午以涉嫌危險駕駛引致他人死亡罪拘捕該名34歲印度裔男子，將他扣留調查。據悉被捕男子持香港身分證，為貨車車主，警方正調查事發時是否由他駕駛涉事貨車。案件交西九龍總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲有資料提供者致電3661 9062。

現場消息稱，當時巴士站約有7至8人候車。據網上流傳車cam片段，肇事貨車當時由東九龍走廊駛落漆咸道北，並從慢線切向快線，但駛至佛光街天橋底時失控，突向左轉越過3條行車線，衝向行人路，車尾打轉掃向巴士站，撞向途人，多名候車乘客急跑上旁邊近公園的斜路躲避。