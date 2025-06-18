灣區熱搜：絕迹唐魚放歸白雲 兩千金絲重建種群 專家冀帶動生物返山林

明報記者 林迎

水溪污染過度捕撈 現人工繁育

上月，廣州市慈善總會收到海外華僑捐資40萬元人民幣，用於白雲山唐魚保育和樹木種植；5月17日，2000尾唐魚放歸白雲山梅花谷。唐魚屬於鯉形目鯉科唐魚屬，分佈於中國華南地區和越南東北部，最早由一名譚姓童子軍領袖於廣州白雲山發現。中國魚類學者林書顏根據其提供的信息，1932年將該魚學名定為「Tanichthys albonubes, Lin, 1932」，「Tan」是紀念發現者，「ichthys」意指「魚」，「albonubes」為「白雲」。因其體側有一條金線，故又名「白雲金絲」。1935年，「白雲金絲」作為觀賞魚被帶入美國，因其來自中國，「唐」又與「Tan」諧音，故被稱為「唐魚」。

在捐贈儀式上，僑胞代表李凱倫說，「在海外的市場上，我第一次看到唐魚的時候，就被牠美麗的外表及親切的名字吸引了」。他續稱，「唐，象徵着我們華人，這是來自我祖國的魚。」不過，現時在國內外銷售的唐魚全是人工繁育的品種。由於人類開發活動造成山區水溪乾涸、污染嚴重，加上過度捕撈和外來入侵物種遏制生長，唐魚於1998年列入《中國瀕危動物紅皮書》野外絕迹。

學者：繁殖或變異 價值不比野生

研究唐魚超過20年的華南師範大學教授趙俊稱，唐魚對環境變化極為敏感，是重要的生態環境指示物種。牠們常分佈於水體清澈、水流平緩的山澗溪流，水質一般需達到二類標準（共5類，最高為一類），溫度最好是25℃，不能變化太劇烈，而且周圍最好有豐富的落葉，為其食用的浮游生物提供充足養料。

趙俊還稱，人工養殖的唐魚對科學界而言只能算「聊勝於無」，「野生魚和馴養魚的價值完全不同，野生魚的基因完全沒有被污染過，而家養魚的遺傳多樣性比較低，到最後可能就變異了」。他續稱，野生魚脫離原生環境後會褪色，一代一代人工繁殖出來的，可能是愛生病、沒活力的「傻魚」。

千禧年代發現野生 設保護區

不過，2003年有研究人員在廣州從化良口鎮山溪中意外發現唐魚的野生種群，隨後經科學界及魚類愛好者仔細搜尋，深圳、清遠、佛山高明等地陸續發現野生唐魚。2007年，良口鎮建起148公頃唐魚市級自然保護區，「保護唐魚就是保護這片山林，保護山林也能更好地保護唐魚」。趙俊指出，唐魚是山林的「傘護種」（Umbrella Species），即該物種對生態環境的需求可涵蓋其他物種的需求，保護該物種也能給其他物種提供「保護傘」。截至2022年，良口保護區的唐魚穩定種群有8萬尾，與其共生的包括野豬、銀環蛇、紅嘴藍鵲等。

為了讓唐魚「開枝散葉」，廣州市水生野生動物保護基地以人工方式繁育野生唐魚的魚苗，上月放歸的唐魚亦屬此類。基地工作人員陸舒茵稱，「從野外帶回來的魚首先要靜養一段時間，因為牠們到了新環境會很緊張，很多會跳出來。」陸舒茵說，基地主要任務是精心餵食，待成魚交配後，魚卵孵化成黑色小線頭般的魚兒，便要將牠們撈到新盆裏，以尺寸極小的草履蟲餵食，待成長至合適年齡時便放歸大自然。

白雲山管理局山林綠化處處長李宏強稱，2023年白雲山梅花谷建立「唐魚保育棲息地」，同時設立一條「唐魚自然教育徑」，讓公眾更多了解本地物種。在原有溪澗的底部放置卵石以減緩水流，形成緩流池和水坑，水深30至50厘米，營造浮游生物生長條件，創造唐魚繁殖和躲避場所，盡量符合唐魚對「溪水平緩、水質清澈、水草豐美」的要求。趙俊表示，「唐魚是白雲山生態修復的『晴雨表』，其棲息地恢復將帶動兩棲類、鳥類等40餘種生物重返山林。」