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港聞二

父涉扼殺精神病女兒 醫生：患適應障礙 被告不幸

【明報專訊】七旬男保安疑不堪長期遭患精神病的女兒肢體虐待及騷擾睡眠，在家中扼斃女兒，案件昨日在高等法院續審。被告在警誡會面中表示，與女兒相處壓力太大，「再係咁我覺得自己會精神分裂，會搞掂佢」，「積積埋埋」下終「忍無可忍」犯案。精神科專科醫生稱被告案發時患中度適應障礙症，被告女兒的行為已超越他能承受的「紅線」，形容被告很「不幸」。

被告陳桂生（案發時70歲，保安員）否認於2022年3月7日謀殺女子陳杏詩；被告欲承認誤殺罪，不獲控方接納。法醫郭嘉琪昨供稱，事主面和眼皮有多處微小血迹，頸、下顎分別有骨折和瘀傷，傷勢與曾遭人以手大力掐頸脗合，推論被發現時已離世8小時。

醫生：女兒行為越紅線

精神科專科醫生譚務成供稱，從被告的精神科報告可見，他案發時患中度適應障礙症，徵狀包括突如其來或逐漸形成的焦慮和抑鬱，影響社交、工作表現和日常生活。譚分析，被告患病成因多，包括疫情、需與前妻同住、承受女兒長期肢體和言語虐待、性格內向不擅求助等。譚稱，病人可有限度保持理性思考，但仍有可能做出失控的事，認為被告女兒的行為已越過被告的「紅線」，有這樣的女兒可謂不幸。譚提到一般而言若壓力源頭消失，情况可在9個月左右緩和，而醫生接見被告時他已無相關徵狀。

此外，控方播放被告的錄影會面，被告稱與前妻約2019年離婚，其後他入紙申請公屋，事發時「排緊隊」。被告提到，前妻曾陪女兒接受精神科診治，謂「你𠵱家唔去就攞唔到綜援喇」，女兒聽從並證實患自閉症和情緒病，她常就瑣事大吵大鬧，案發前兩年情况變本加厲，但不願服藥和覆診。被告說，事發當天他凌晨1時許起牀如廁，女兒一度阻止他小便，又質疑他沒冲廁，以雨傘擊打他8至10次，「鬧我好激烈」。被告稱自己沒作聲，只說「唔好搞我喇，我瞓覺，要返工」，女兒責罵逾一小時後返回房間。

被告：女兒吵鬧無覺瞓「頂唔順」

其後被告走入女兒房間，「用手摙住（佢）條頸」，女兒隨即醒來說「我唔敢喇，我唔敢喇」，過程中曾咬被告手指和大腿反抗，最終沒有反應。被告說，過往已想過終結女兒生命，「佢夜晚又唔瞓覺日頭瞓，我又要返工，搞唔掂」，形容自己「頂唔順」，「忍無可忍喇」。控方舉證完畢，今日由辯方開展案情。

【案件編號：HCCC 267/23】

相關字詞﹕保安員 精神病 謀殺罪

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