故宮館伊斯蘭藝展 地毯述文化交流 與多哈合辦 共90文物 料吸10萬人

是次展覽由香港故宮與多哈伊斯蘭藝術博物館合辦，分4個單元，共展出90件文物，展期至10月6日，成人票價150元。第一單元主題為「中國與伊斯蘭世界的文化交流」，展示出自薩法維王朝聖陵的「阿爾達比勒-薩爾動物紋地毯」，其呈現重複的動物鏡像圖像，包括一隻受中國神話啟發的綠色異獸。另亦展出井裏汶沉船遺址的越瓷，證明中國與伊斯蘭世界早於10世紀已由海上網絡和全球貿易建立聯繫。

共15地毯 最長16米

其餘3個單元分別聚焦薩法維王朝、莫臥兒王朝和鄂圖曼王朝。其中莫臥兒王朝的單元，展出長近16米的「海得拉巴凱沃基安地毯」，這可能是為印度南部戈爾康達王國首都海得拉巴的蘇丹宮殿編織，會在莫臥兒宮廷舉行禮儀活動時使用。

全展包括15幅宮廷地毯，其一為北京故宮博物院館藏、國家一級文物「花瓣紋栽絨地毯」。該地毯與17世紀薩法維絲綢紡織品的圖案相似，並以極薄金屬片包着絲線編織而成，用於裝飾皇帝宮殿。其餘14幅由多哈伊斯蘭藝術博物館提供。

吳志華稱，現今世界充滿衝突與戰爭，倘要構建人類命運共同體，必先互相認識對方文化，透過對話建立互信，形容今次是本港首次「大規模、完整地」介紹伊斯蘭文化藝術，盼望香港故宮「將來再做多一點」，將不同文化帶來香港，並將中國文化帶至海外。

香港故宮揭幕迄今3年，吳稱已錄得320萬旅客，惟去年訪客人數按年呈跌勢，會了解原因。他說內地觀眾佔逾半，本港及海外各佔兩成多，形容對香港故宮作為國際博物館屬好事，未來將繼續吸引更多訪客。