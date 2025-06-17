指處理騷擾投訴不當 講師向科大索償

投訴同事職場騷擾 上司居高回應

根據入稟狀，原告人為該科大女講師，被告依次為科大語文教育中心一名女主管和科大。原告人2004年起受聘科大任兼職西班牙語教師，2021年起轉任科大語文教育中心全職西班牙語講師。

入稟狀指出，原告人去年9月向校方正式投訴，指控一名男同事對她做出涉及職場騷擾的行為，包括多次越權、作出不友好行為、干預她的學術主權。原告人稱，女主管其後分別在同月及翌月兩次會面中，以不友好及「居高臨下」態度回應她的投訴，並批評她擅自形容其投訴為「正式投訴」、斥責她擅自就有關投訴聯絡一名職員。原告人稱，即使她反對並稱感到痛苦和不適，女主管仍多次要求她與疑騷擾她的男同事一起出席每周會議。

稱事後被針對 不獲校方續約

入稟狀提及，被指做出職場騷擾行為的男同事去年10月中已離職，其後原告人被指示接手處理該男同事負責的課程，但她只得到極少支援。原告人指稱，她在投訴後被針對，今年7月將不獲校方續約，校方未有解釋及沒與她商討。原告人稱，事件對她造成情緒困擾及專業損害，她要求法院下令女主管及科大就其精神、經濟和名譽等損失賠償，以及就事件發聲明。

【案件編號：DCCJ 3341 / 25】