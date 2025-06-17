助蔡天鳳前夫潛逃  兩人妨司法罪成 下周五判刑 官：通訊提「非法過境」應知正逃捕

被告分別為林舜（42歲）及潘巧賢（30歲），各否認一項串謀妨害司法公正罪，即於2023年2月24至25日串謀女子Ivy（涉案者盧曉虹），協助有可能涉及司法程序的男子Alex，緊急及秘密地經由非入境處管理的出入境管制站離港。

潘巧賢起疑沒退群 不信僅傳話

裁判官陳志輝歸納證供指出，潘巧賢於審訊供稱，她的朋友盧曉虹曾就租船前往澳門聯絡潘，之後潘就此接觸林舜，最終3人開設信息群組；潘表示無份討論租船，稱從林舜知悉租船費由3萬元變為30萬元後覺得「有古怪」。陳官提及，沒在審訊作供的林舜和潘巧賢之間的通訊紀錄，提到「非法過境」、「可能有水警扣船」及「越快越好」等內容。

陳官分析，從相關通訊紀錄可見，潘巧賢不可能不知涉案船將會不經當局的管制站離港，批評潘作供時掩飾對租船安排的認知。陳官續指出，潘對事件起疑後「從來沒有即時退出群組」，並繼續參與對話，亦因覺得事件「好有問題」而沒向父親尋求協助。陳官不信納潘在事件僅擔當「傳話者」角色，質疑她沒向法庭說出真相，拒絕接納她的證供。

難肯定兩人知租船者身分 無礙案情

至於林舜，陳官指出，林舜亦明顯知道租船者是循非法途徑離開，並在案中安排船及聯絡船家。陳官總結稱，從證供可見，林舜和潘巧賢協助租船者緊急及秘密地離港，兩人亦應能合理地預期該人或要逃避警方追捕，認為兩被告和盧曉虹必然達成串謀協議，並具犯罪意圖。另外，陳官提到，根據證供，法庭無法肯定兩被告知悉控罪提及的Alex即鄺港智，惟這不影響控方案情，終裁定兩被告罪名成立。

【案件編號：KCCC 1111/24 】