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港聞

港聞二

同東主兩洋服店遭爆竊 失80萬元金鏈外幣

【明報專訊】尖沙嘴兩間屬同一東主的洋服店昨遭賊人潛入連環爆竊，經初步點算共約20條掛於神像的金鏈、外幣及小量金器不翼而飛，合共損失約80萬元。據了解，賊人爆開電閘掣箱在店掠去財物及鎖匙，再以鎖匙開啟另一店舖搜掠。

賊破電閘掣箱 掠另店鎖匙

遇竊兩間洋服店分別位於彌敦道66號金冠大廈及彌敦道54號美麗都大廈地下，兩店均面向加拿芬道，大門相對，分隔一條馬路。昨早約10時，職員返回金冠大廈店準備開舖時，發現店外電閘掣箱鎖頭被撬，店內有搜掠痕迹，其後亦發現在對面美麗都大廈的店舖亦曾被搜掠，42歲外籍女負責人遂報警。

經初步點算，共值約30萬元20條金鏈、約50萬元外幣及小量金器不翼而飛，合共損失財物總值約80萬元。接報到場警員分別在兩店調查，於電閘掣箱旁檢獲相信與案有關的一支電鑽嘴，亦發現美麗都大廈店的電閘掣盒及大門鎖完整無缺，並翻查店舖及附近一帶閉路電視，案件列連環爆竊，交由油尖警區重案組跟進，暫無人被捕。警方將循資料追緝一名涉案男子。

據了解，兩店於前晚約8時30分關門，兩店鋪職員均鎖好大門及鐵閘始離開，當中有職員將美麗都店鎖匙放於金冠大廈店內，初步相信賊人先爆開金冠大廈店的電閘掣箱及大門，在店內掠走現金、金鏈及另一店舖鎖匙，再利用鎖匙開啟美麗都店潛入爆竊。

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