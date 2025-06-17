海泰號24小時輪班 海處曾倡增休息無落實

工會：曾倡工時跟遠洋船

「海泰號」當晚與「南丫四號」相撞，海泰號船員有否超時工作是研訊關鍵。李國強供稱，聯會轄下屬會關注船員福祉，他亦熟悉本地船員制度，例如海泰號員工每更當值24小時。據他了解，海泰號船員每更約18小時負責駕船，餘下是休息時間，視乎更表安排；因航程較長，船員會在船上煮食，無正式用膳時間。

李表示，規管遠洋商船的《商船（海員）（休息時間）規例》及一些國際規例列明，船員每日休息至少10小時，惟本地船員工時不受法例保障。他說，早年加入海員諮詢委員會，曾提議本地渡輪跟隨遠洋船的法例，「海域無分遠洋或近岸」。他稱，本地船公司顧及管理和運作因素，主張24小時工作制，亦有船公司向船員「買假」，以發薪代替放假日。

同年意外 海處認此制或致疲勞

李國強提及，新渡輪「新輝八號」2012年4月與貨船相撞，海事處翌年5月公布意外調查報告稱，24小時工作制或令船員疲勞昏睡，是海事處首次承認船員超時工作。李稱若處方提早公開報告，船公司或會調整制度，不知會否影響南丫海難。

小輪稱日駛13小時 仍可休息

家屬方展示本地船隻諮詢委員會2013年4月的會議紀錄，時任海事處總經理的現任處長王世發建議本地船員每工作6小時可休息半小時、每更最多工作13小時，以及用膳不少於40分鐘。李國強稱未聞此會議，盼海事處訂立船員工作指引。

造船中介：圖則無提水密門

港九小輪一方指出，海泰號每日實際航行近13小時，船員仍享休息時間。李國強稱24小時屬長工時，或致船員職業疲勞，本港每年數千萬人次搭船，船舶安全應放在首位，而船公司肩負社會責任。

另就「南丫四號」無裝「水密門」，宏信（中港）有限公司東主鄭德明獲財利船廠聘用監察內地梧州造船廠製造船殼。鄭於1995年代表財利覆函，同意梧州造船廠在水密門開孔施焊，完工後填補該孔。鄭德明昨在庭上供稱，開孔是小事，從未與財利一方討論安裝水密門，「圖則都無講話水密門，邊有得施工呢？」鄭強調準時完工最重要，船會否裝水密門是多餘的事。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）