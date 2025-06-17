明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

李夏茵獲薦任醫局總裁 接替高拔陞

【明報專訊】59歲的醫管局行政總裁高拔陞下月底約滿後退休，醫管局早前展開招聘程序。消息稱，副醫衛局長李夏茵成為遴選委員會推薦人選，有望「回巢」醫管局接任行政總裁，目前仍待醫管局大會「拍板」通過，其後再呈交特首李家超批准任命。

尚待大會及特首拍板

現年53歲的李夏茵從港大醫學院畢業後便進入醫管局工作，曾在明愛醫院內科工作，2008年加入醫管局行政管理團隊，2016年晉升策略發展總監，負責策略及服務規劃、建院規劃、基礎醫療服務策劃等，2022年7月獲特首委任為醫衛局副局長。

李夏茵曾為多個專業組織服務，如擔任香港麻醉科醫學院及香港社會醫學學院委員會成員。她亦擁有港大公共衛生碩士學位，同時擁香港麻醉科醫學院及香港社會醫學學院（行政醫學）等專業資格。

根據程序，遴選委員會推薦的行政總裁人選需獲醫管局大會通過，再交由特首「拍板」批准任命。李夏茵作為政治委任官員，根據《政治委任制度官員守則》，若她欲在離職後一年內展開任何工作，須事前徵詢「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」意見，以確保其工作不會與先前的政治工作構成利益衝突，以及引致公衆負面觀感。

前高層稱政府經驗利醫改合作

醫管局港島東聯網前總監陸志聰表示，一直有傳李夏茵是大熱人選，但亦曾聽聞其他人選，形容李夏茵屬「硬淨」、「爽快」的官員，對議題洞察力強，「睇得到問題喺邊度」。陸亦認為，本港醫療系統未來有數項大型改革，相信政府一段時間均會主導醫管局方向，醫管局和政府的合作亦十分關鍵，而李「兩邊都做過」，曾在醫管局負責基層醫療，亦累積一定政府部門經驗，認為她任行政總裁適合。

上 / 下一篇新聞

專聘殘疾廚尊 創辦人抱恙尋合營者 術後難頻密往返星港 不捨結束社企
專聘殘疾廚尊 創辦人抱恙尋合營者 術後難頻密往返星港 不捨結束社企
員工稱工作帶來成功感 擔心創辦人祝康復
員工稱工作帶來成功感 擔心創辦人祝康復
港人逃離伊朗取道土耳其返港 車票難求滯邊境
港人逃離伊朗取道土耳其返港 車票難求滯邊境
被拒續牌 精進建築向法庭提上訴
被拒續牌 精進建築向法庭提上訴
港大新療法 晚期肝癌3年38%存活 較傳統標靶藥5%大增 歐美華已批港料半年後落地
港大新療法 晚期肝癌3年38%存活 較傳統標靶藥5%大增 歐美華已批港料半年後落地
海泰號24小時輪班 海處曾倡增休息無落實
海泰號24小時輪班 海處曾倡增休息無落實
同東主兩洋服店遭爆竊 失80萬元金鏈外幣
同東主兩洋服店遭爆竊 失80萬元金鏈外幣
助蔡天鳳前夫潛逃  兩人妨司法罪成 下周五判刑 官：通訊提「非法過境」應知正逃捕
助蔡天鳳前夫潛逃  兩人妨司法罪成 下周五判刑 官：通訊提「非法過境」應知正逃捕
潘巧賢稱因涉蔡案遭攻訐盼免囚 官：一般認罪亦判監
潘巧賢稱因涉蔡案遭攻訐盼免囚 官：一般認罪亦判監
指處理騷擾投訴不當 講師向科大索償
指處理騷擾投訴不當 講師向科大索償
的士司機箍頸亡 救護：事主迷亂曾推警
的士司機箍頸亡 救護：事主迷亂曾推警
故宮館伊斯蘭藝展 地毯述文化交流 與多哈合辦 共90文物 料吸10萬人
故宮館伊斯蘭藝展 地毯述文化交流 與多哈合辦 共90文物 料吸10萬人
父涉扼殺精神病女兒 醫生：患適應障礙 被告不幸
父涉扼殺精神病女兒 醫生：患適應障礙 被告不幸
涉火燒圖殺李小龍替身 被告裁無罪
涉火燒圖殺李小龍替身 被告裁無罪
56年北角青年書局結業 廣州書店東主有意接手
56年北角青年書局結業 廣州書店東主有意接手
施政報告展諮詢 李家超：帶領社會改革創新
施政報告展諮詢 李家超：帶領社會改革創新
水署研「臨時喉方案」暫代瀝青水管 稱工程考慮坪輋路交通
水署研「臨時喉方案」暫代瀝青水管 稱工程考慮坪輋路交通
的士隊Amigo 百車月底試行 欠800司機 議員倡彈性處理門檻
的士隊Amigo 百車月底試行 欠800司機 議員倡彈性處理門檻
港飛新德里印航787 「技術問題」折返
港飛新德里印航787 「技術問題」折返
非禮懷孕店員 高級督察上訴駁回收監
非禮懷孕店員 高級督察上訴駁回收監
灣區熱搜：自貿區10年 南沙：匯聚3100港澳企業 總結三地合作成果 涵法律醫規銜接資格互認等
灣區熱搜：自貿區10年 南沙：匯聚3100港澳企業 總結三地合作成果 涵法律醫規銜接資格互認等
灣區手記：日式搬家 ／文：尚東美
灣區手記：日式搬家 ／文：尚東美
【Emily】包公誕推「包公祭解」 出動狗頭鍘 東院文武廟民團辦連串活動
【Emily】包公誕推「包公祭解」 出動狗頭鍘 東院文武廟民團辦連串活動
【Emily】倡公僕去議辦工作 顏汶羽：學換位思考
【Emily】倡公僕去議辦工作 顏汶羽：學換位思考
【Emily】母乳庫開幕 已惠120個BB
【Emily】母乳庫開幕 已惠120個BB
【Emily】五一加演唱會帶動 5月旅客升兩成
【Emily】五一加演唱會帶動 5月旅客升兩成
【Emily】片皮鴨聞名 沙田富東閣月底結業
【Emily】片皮鴨聞名 沙田富東閣月底結業
【Emily】正街好時節展示社區更新活化成果
【Emily】正街好時節展示社區更新活化成果