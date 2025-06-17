李夏茵獲薦任醫局總裁 接替高拔陞

尚待大會及特首拍板

現年53歲的李夏茵從港大醫學院畢業後便進入醫管局工作，曾在明愛醫院內科工作，2008年加入醫管局行政管理團隊，2016年晉升策略發展總監，負責策略及服務規劃、建院規劃、基礎醫療服務策劃等，2022年7月獲特首委任為醫衛局副局長。

李夏茵曾為多個專業組織服務，如擔任香港麻醉科醫學院及香港社會醫學學院委員會成員。她亦擁有港大公共衛生碩士學位，同時擁香港麻醉科醫學院及香港社會醫學學院（行政醫學）等專業資格。

根據程序，遴選委員會推薦的行政總裁人選需獲醫管局大會通過，再交由特首「拍板」批准任命。李夏茵作為政治委任官員，根據《政治委任制度官員守則》，若她欲在離職後一年內展開任何工作，須事前徵詢「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」意見，以確保其工作不會與先前的政治工作構成利益衝突，以及引致公衆負面觀感。

前高層稱政府經驗利醫改合作

醫管局港島東聯網前總監陸志聰表示，一直有傳李夏茵是大熱人選，但亦曾聽聞其他人選，形容李夏茵屬「硬淨」、「爽快」的官員，對議題洞察力強，「睇得到問題喺邊度」。陸亦認為，本港醫療系統未來有數項大型改革，相信政府一段時間均會主導醫管局方向，醫管局和政府的合作亦十分關鍵，而李「兩邊都做過」，曾在醫管局負責基層醫療，亦累積一定政府部門經驗，認為她任行政總裁適合。