港大新療法 晚期肝癌3年38%存活 較傳統標靶藥5%大增 歐美華已批港料半年後落地

結合兩新藥 兩年10萬元

結合「尼伏人單抗」（Nivolumab）及「伊匹木單抗」（Ipilimumab）的雙重免疫療法，分別透過T細胞早期激活、恢復腫瘤微環境中T細胞活性，發揮殺滅癌細胞的互補作用。療程為期4次，每3周完成一次療程，完成治療後病人再轉用其他免疫療法，整個療程合共兩年，治療費用約需10萬元。

36%人瘤縮 高傳統3倍

港大2016年首次將新療法應用於肝細胞癌，2020年進入第三期臨牀研究階段，25個國家共668末期肝癌患者參與，其中335人曾用新療法。研究結果顯示，七成患者腫瘤控制良好，36%患者有腫瘤縮小反應，約7%腫瘤完全消除，持續時間中位數達30.4個月。

新療法下腫瘤縮小率及反應持續時間，較傳統療法、標靶藥「侖伐替尼」（Lenvatinib）及「索拉非尼」（Sorafenib），分別多3倍及兩倍，亦較其他新免疫或混合治療方法治療效果理想。使用新療法的整體存活期中位數達23.7個月，較傳統療法多3.1個月，其中38%患者於3年後仍存活。

70多歲李先生5年前確診肝癌，曾做放射治療，但因仍有癌細胞未消除，2021年在瑪麗醫院試用新免疫療法。新療法下其癌細胞縮小逾30%，目前檢查時仍有癌細胞陰影，但醫生判斷癌細胞已受控制、癌指數正常。他現可如常生活，僅因藥物有皮膚痕癢的副作用。

7%癌細胞全消 「重要突破」

港大臨牀醫學學院癌症醫學中心及內科學系臨牀副教授邱宗祥表示，以3年存活率計算，新療法下三分之一病人存活，較以往研究得出標靶藥治療的少於5%有所提升，亦有近一成已擴散病人的癌細胞可完全消失，屬重要突破。邱稱病人復發率等長期研究需待更多數據，希望日後5年存活率可達兩三成，倘達標於末期肝癌而言屬「前所未有」。他稱部分病人治療後肝功能受影響，但七八成可回復正常。

美國FDA今年4月批准新療法作一線治療，中國國家藥品監督管理局及歐洲藥品管理局亦已批准使用。邱宗祥稱每年本港有約1600名肝癌患者，預計約千名晚期患者可使用。他說藥廠已向衛生署申請註冊，預料需半年才可正式使用。