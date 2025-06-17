被拒續牌 精進建築向法庭提上訴

瑞安暫接管柴灣地盤

精進建築將於周五（20日）從「一般建築承建商名冊」除名。發展局長甯漢豪上月表示，精進建築為6個項目的總承建商，包括預計2026/27年度竣工的柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓項目。本報記者昨到訪地盤，見貼有告示指建築署周日（15日）已收回地盤，並有身穿瑞安制服的人進出。建築署確認，由於工程過去多月進度遲緩，表現遠低於合約要求，已按合約機制終止精進建築的工程合約及收回地盤，並已安排瑞安暫時接管及管理地盤，署方會盡快安排另一承建商進場完成餘下工程。

其餘5個項目為港大薄扶林道學生及員工宿舍項目、房協安達臣道R2-2約1400伙資助出售房屋項目，以及房委會屯門滿田邨約1000伙公屋、東涌雋東邨約5200伙公屋及白田邨重建計劃第十期地下通道。房協表示更換承建商對整體項目影響屬可控範圍。房署表示，若更換承建商涉及額外開支，會保留向精進建築追討賠償的權利。