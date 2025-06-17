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港聞一

港人逃離伊朗取道土耳其返港 車票難求滯邊境

【明報專訊】以色列上周五（13日）大規模空襲伊朗後，雙方持續互射飛彈，中東多國空域關閉。入境處回覆查詢稱，截至昨午5時共接獲14名身在伊朗、以色列及約旦的港人查詢，當中兩人已安全離開當地。有港人早前到伊朗首都德黑蘭旅行，其家人向本報稱，事主前晚乘車10小時逃離伊朗戰區，進入土耳其的邊境，但前往伊斯坦布爾交通一票難求，需滯留一周，才能轉往伊斯坦布爾機場回港。

入境處表示已向中國外交部駐港特派員公署、中國駐伊朗、以色列及約旦三地大使館，以及旅遊業監管局了解情况，將繼續與其餘12名港人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。

市民蔡先生向本報稱，其表姊早前到德黑蘭旅行，上周五凌晨以色列空襲當地不久，她與一名同行港人已聯絡中國駐伊朗大使館，對方建議盡量留在室內，不要外出；其在港家人也聯絡入境處，稱北京政府及入境處暫無法安排飛機接走當地中國人。

離德黑蘭車票售罄 友駕車載往土國

由於以色列、伊朗、伊拉克及約旦空域關閉，航班取消，蔡的表姊需前往土耳其邊境，再轉往伊斯坦布爾乘飛機回港。她原借宿伊朗友人家中，衝突爆發後兩天，離開德黑蘭的巴士及火車票售罄，私人飛機公司也不願安排航班到土耳其，最終伊朗朋友前日駕車載事主離開，經過10小時車程，她前晚入境土耳其，目測至少數百不同國籍的人滯留該國邊境。前往伊斯坦布爾一周內的內陸飛機及巴士票已售罄，她只能購買下周初的巴士票，暫住酒店。蔡稱表姊有收到手機信息，但未回覆，相信她目前安全。

內地人小紅書議租車往亞美尼亞

部分身處德黑蘭的內地人則因沒有土耳其簽證而取道亞美尼亞離開。有內地人在小紅書建立聊天群組，商議合租車輛到亞美尼亞，再輾轉到格魯吉亞乘飛機回國。群組中有人身處離德黑蘭150公里的城市，稱手機沒信號，只能靠酒店Wi-Fi上網。

相關字詞﹕伊朗 以色列 以色列-伊朗關係

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