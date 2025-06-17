員工稱工作帶來成功感 擔心創辦人祝康復

本報昨晚到訪餐廳，有不願具名的員工說，餐廳開業至今，每年舉辦3期培訓，五六年間至少已培訓180名殘疾人，形容創辦人為人好，很多人也認同餐廳理念。該員工說對目前狀况仍感樂觀，希望創辦人休息一段時間，身體狀况會恢復，也盼餐廳迎來有心人，「無論發生咩事，我哋都會繼續努力，呢到唔止得我哋，呢到都係佢哋（殘疾人）嘅家」。

Mei Po自2020年起在該店糕點甜品檔口工作，她說學懂製作不同甜品，非常喜歡這份帶來成功感的工作。她說已從社交平台知道創辦人抱恙，但不知其病情，有些擔心對方，希望他早日康復，「期待下次見面」。

負責製作海南雞飯的Carol在店內工作4年多，她說在廚尊工作與同事相處開心，加上學到烹調技巧，回家可協助媽媽下廚，令她非常開心。她同樣已從社交平台知道創辦人情况，她說心情尚可，會繼續努力工作。

第二度光顧的市民杜小姐說非常欣賞及認同廚尊為殘疾人提供培訓及就業機會的理念，大讚廚尊出品「好食」，今次主要帶朋友來體驗。她認為倘廚尊無法繼續營業屬非常可惜，加上現時市道差，擔心員工再找工作不容易，希望有心人出現幫助餐廳繼續營運。

食客憂員工再求職難 盼有心人出現

首次光顧的譚太早前看過介紹廚尊的影片，知道餐廳會培訓及聘請殘疾人，特意跟丈夫來用餐。她說整個體驗及食物味道也不錯，打算周末再光顧。得悉創辦人情况後，她說擔心坊間未必有足夠職位容納正於店內工作的殘疾人。