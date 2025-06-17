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專聘殘疾廚尊 創辦人抱恙尋合營者 術後難頻密往返星港 不捨結束社企

【明報專訊】旺角社企餐廳「廚尊」經營近6年，專門聘請和訓練殘疾人，其新加坡籍創辦人許承俊（圖二）日前拍片透露，今年初曾接受手術，或無法再回港，盼覓得有心人合作繼續經營社企。他向本報表示，現時無法負荷頻密往返星港兩地，冀有心港人注資加入，以合伙形式協助管理廚尊及4間社企書店「孺尊」。他說不忍心結束社企，形容猶如結束訓練殘疾者中心，並透露至今已訓練二三百名殘疾者，部分更成功轉至其他餐廳工作，甚至經營個人「小生意」。

至今訓練二三百殘疾者

新加坡社企Project Dignity獲市建局邀請於2019年進駐活化項目「618上海街」，開設大牌檔中心「廚尊」出售星洲菜。廚尊facebook日前發布短片，許承俊講述如何一一捱過過去6年經營難關，但今年3月曾做手術，「今次老實講，不方便回來香港」，呼籲「有緣人」與他聯繫，不論是公司或社企，期望一起合作讓這間有意義的社企繼續發展下去。他說自己愛香港，「我真係唔捨得，但我知道我現在都唔得」。

許承俊昨接受本報訪問時形容開業近6年非常艱難，經歷社運及新冠疫情，去年生意受北上消費及外遊影響，即使面臨經營壓力，他仍調動新加坡資金維持社企運作，可惜一波未平、一波又起，他說由於心臟動脈堵塞，今年3月做了心臟搭橋手術，其後休息近3個月。

他說昔日經營廚尊，約每兩個月就來港兩三周，現時家人擔心舟車勞頓對他健康不利，故他同意目前是適當時候「讓香港人幫助香港人」。他強調並非出售社企，亦不會完全放棄個人股份，而是尋找「有愛心、有財力、能帶領社企前進」的合作伙伴；當對方注資後，便會獲發一定比例股份，共同投放時間和金錢經營。

數個基金會社企有意合營

疫後本港經濟復蘇不似預期，許承俊相信即使目前經營環境困難，預計兩三年後便會逐漸恢復，今次決定無關財政問題。他透露目前已有數個基金會、社企及退休人士表明有意參與經營，他最快下周來港會面，期望找到最熟悉本地情况的港人合作。

「讓弱勢群體重拾尊嚴」是廚尊的創辦理念，連同社企書店孺尊，目前共聘用87人，逾八成是殘疾者，包括中風患者、精神病患者及智商低於70的人。計算機工程學畢業的許承俊會為殘疾員工消除不便，曾為患痙攣的員工按手形特製彎曲鐵叉，讓對方一手以鐵叉固定食材、一手拿刀切菜。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕殘疾人士 社企 孺尊 廚尊 Project Dignity

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