灣區手記：日式搬家 ／文：尚東美

所謂日式搬家，據說是起源於日本，其最大特點是搬家公司會提供全程的物品分類、整理打包、家具拆卸、裝置搬運、新屋還原、整理收納、清理清潔一條龍服務。有別於傳統搬屋公司只負責運輸，裝箱拆箱全靠自己，採用日式搬家，客戶哪怕是在舊居最後一天連一個水杯都沒有裝箱也不要緊，反正到了搬家那天，工作人員自會將所有東西打包妥當，到了新居也會按照客戶意思將物品放回原位。

駐站搬遷當日，工作人員細心地分類物品，要搬走的及不帶走的分別貼上標識，洗手間的廚房的還是睡房的分門別類，貴重的易碎的特別處理，大型家具也同樣打包好。到了新居，再將洗手間的物品放回洗手間、廚房的放回廚房，部分物品一時間決定不了放哪，他們也會先行找適合的位置擺妥，更甚者還會貼心地將衣物牀鋪等摺疊好放衣櫃。嚴格而言，除非大屋搬小屋又做不到斷捨離，否則當天已經可以舒服地在新居安頓。工作人員還會搬走舊屋不要的物品，省卻很多煩心事。

優質的服務難免要付出值得的價格，誠然對比起傳統搬屋公司，日式搬家的收費確實較高，但對比香港的話，同樣價格在香港也最多只能找傳統搬屋，在不影響駐站日常工作之下，日式搬家確是物超所值。

文：尚東美