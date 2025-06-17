灣區熱搜：自貿區10年 南沙：匯聚3100港澳企業 總結三地合作成果 涵法律醫規銜接資格互認等

明報記者 蔡宛均

南沙區政府指出，過去10年在促進粵港澳合作上碩果纍纍，累計匯聚了3100家港澳企業，去年與香港往來貨櫃量達到121.54萬標準箱（TEU），年增21.8%；對香港進出口額246.4億元（人民幣，下同），年增3.5%。

律師行：吸納很多港澳訴訟規則

南沙亦從多方面推進粵港澳法律規則銜接，如構建「N+4+2」司法規則銜接機制（N項訴訟規則對接探索；4種港澳人士司法參與渠道；2個粵港澳司法合作交流平台），包括試點聘任港澳人士擔任仲裁員及陪審員；實行「內地+港澳」調解員模式等。作為廣州第一家粵港澳三地聯營律師事務所，金橋司徒鄺（南沙）聯營律師事務所負責人黃志勇表示，「N+4+2」吸納很多港澳訴訟規則，很大程度上為香港當事人提供便利。該事務所目前有23名港澳律師，接下來還有3至5名即將加入。

在醫療社保規則對接方面，南沙除了兩家醫院獲批藥械通，亦建立了港澳醫師「一站式」准入機制，簡化縮短港澳醫師轉內地醫師資格的審批流程和時間。配合香港「長者醫療券大灣區試點計劃」，南沙已累計為443人次的香港長者提供就醫結算服務。另外，南沙亦已建立港式「全科門診」，並正推進建設全國首個跨境養老服務國家級標準試點。

職業資格互認與跨境執業方面，南沙現時已認可先進製造、生物醫學、金融和法律服務等六大重點產業的146項境外職業資格書，例如認可由香港工程師學會頒發的會員資格；由香港醫務委員會、香港中醫藥管理委員會和香港牙醫管理委員會頒發的醫生、中醫、牙醫資格證等。

學者倡探索要素流動綠貿規則等

中山大學自貿區綜合研究院院長符正平認為，像醫療衛生標準、稅收規則對接，對香港與南沙的人才流動起到很好的保證作用。至於未來如何深化合作，他表示主要從要素流動、綠色貿易規則等方面考慮，「比如人才和數據的跨境流動，我認為會是值得探索的領域，還有在綠色貿易規則方面，剛發布的全國首份『穗港澳』氣候投融資地方標準，本身就是與香港澳門共同制定，這些標準規則仍有很大發展空間」。