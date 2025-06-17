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的士隊Amigo 百車月底試行 欠800司機 議員倡彈性處理門檻

【明報專訊】的士車隊Amigo首批百輛的士將於月底試行，料7月底前正式投入服務。按政府對的士車隊牌照暫准通知條件，Amigo下月底前須有600輛的士提供服務。該公司營運經理唐子濤表示，車隊目前已聘得100名司機，預計600輛的士需要900名司機，強調會盡力招聘，全力符合政府要求，務求在7月底正式運作。有立法會議員建議彈性處理的士車隊門檻。

7月底須達600車 稱盡力招聘符要求

政府去年7月批出5個的士車隊牌照，其中由CMG Fleet Management營運的Amigo規模為1000輛的士。據的士車隊牌照暫准通知條件，獲選營辦商需在今年7月底前投入服務，屆時各車隊規模須至少達到車隊的士總數六成。

Amigo車隊主打六人座電動車，標榜AI派單、實時追蹤及緊急應變功能。該車隊表示已透過參與勞工處招聘會及線上線下渠道，積極展開司機招聘，形容成效理想；而現有司機陸續接受道路安全、車輛操作及顧客服務等培訓。本月試行初期，車隊的士司機可於街頭載客，至於手機應用程式預約則預計下月推出。

立法會議員林健鋒昨日出席Amigo車隊啟動禮。就牌照的士數目的門檻，他認為政府應有「彈性的處理方式」，即使「第一日達不到」，但車隊運作後或會有司機轉投，冀容許車隊先運作。

運署：積極協調協助

運輸署回覆表示，一直與所有車隊營辦商定期會面溝通，因應其在籌備期間的需要，積極協調及提供協助，現時兩支車隊已率先以試行模式投入營運，其餘3支車隊亦正努力籌備，包括推出不同措施招募車主和司機，例如舉辦車隊簡介會和招募活動、向司機提供新人介紹費和駕駛安全獎金等，署方會繼續與各車隊保持密切溝通，全力推動車隊於下月底前投入服務。

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