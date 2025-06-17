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港聞二

水署研「臨時喉方案」暫代瀝青水管 稱工程考慮坪輋路交通

【明報專訊】北區區議會昨日討論皇后山邨及山麗苑食水水質事件，當局提出更新老化水管但未有時間表。水務署高級工程師呂廷璋會上稱，署方正構思以「一個臨時喉的方案」，以暫代坪輋路一段疑造成兩屋苑食水出現瀝青的水管，「好讓無論是市民、公眾對這件事，知道政府做緊事」，又指坪輋路日常有很多重型貨車、私家車穿梭兩旁，擬定工程方案時會與警方交通部、運輸署緊密聯絡，並已將臨時喉方案提交發展局審核。

關愛隊長：仍有居民稱有沉澱物

北區區議會發展規劃及房屋委員會昨日討論皇后山邨及山麗苑食水含瀝青，呂廷璋表示水務署至今收到逾1500個住戶申請要求清洗水表，要求的數目正大幅減少，反映水質正在持續改善。皇后山關愛隊長兼區議員胡景鵬會上則稱，住戶反映食水有沉積物的個案雖大幅減少，但仍有小量居民反映還有小量沉澱物。

北區區議員兼立法會議員陳月明會上稱，涉事水管到年底才更換，「居民未必收貨」，詢問當局會否公布臨時方案。陳月明回覆本報稱，先啟用臨時管道，可直接從源頭堵截瀝青，「總好過每日向居民派水車」，當局雖未提及換管的完工時間，但相信政府會「扭盡六壬」盡早完成。至於附近交通影響，陳稱目前已觀察到坪輋路口有單邊封路措施，向水務署了解後，得悉是更換「瀝青管」的前期工程和勘察，措施已令道路在非繁忙時間都有短車龍出現，估計車程要多10分鐘。

水務署日前回覆本報，稱正按發展局要求，以風險為本方式檢視長遠水管更換計劃，發展局經審視後將於7月向公眾交代，坪輋路400米長涉含瀝青的水管為鋼管，不屬「紅色/淺紅色幹路老舊水管改善計劃」針對對象，但幹路計劃及瀝青塗層食水水管的長遠規劃，將一併在長遠水管更換計劃內考慮。

相關字詞﹕水務署 瀝青水管 瀝青水 山麗苑 皇后山邨

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