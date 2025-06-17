施政報告展諮詢 李家超：帶領社會改革創新

稱期待各界建言獻策

李家超表示，本港經濟正處於轉型期，將繼續帶領社會積極發掘新增長點、開拓新市場、深化國際交往合作，「全力拼經濟，謀發展」。他稱，殷切期待社會各界就《施政報告》積極建言獻策，政府將細心聽取意見並研究。政府同步推出公眾諮詢宣傳短片提及多項議題，包括建設教育樞紐、發展新質生產力、落馬洲河套香港園區等。

公眾即日起可到《施政報告》網站或公眾諮詢的facebook專頁留言發表意見，亦可透過電郵、電話或傳真提交意見。政府將於諮詢期內舉辦逾40場諮詢會及兩場地區諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾的意見和建議。

李家超過去3份《施政報告》均於10月中下旬發表，今年因應立法會換屆，會期在10月結束，因此提前在9月發表。

港人北上消費趨勢持續

陳國基：市民用腳投票認同國家發展

經濟料為今年《施政報告》焦點，對於港人北上消費趨勢持續，政務司長陳國基在昨日刊出的《文匯報》專訪表示，政府一直推動愛國主義教育、培育大眾的國安意識，市民了解在內地消費價廉物美，故喜歡在假日北上，認為反映市民「用腳投票」認同國家發展。