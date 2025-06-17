56年北角青年書局結業 廣州書店東主有意接手

獨家代理南懷瑾著作

1969年創立的青年書局又名「香港青年出版社」，除了賣二手書，也發行文史哲叢書。記者昨午到訪書店，在懸掛着舊吊扇的狹窄空間，客人及書店同行穿梭書堆中，大汗淋漓地覓心頭好。

在廣州經營「尚南書館」的黃先生本周特意南下，到書店幫忙整理書藏。尚南書館由南懷瑾親筆題名，專售南懷瑾著作及相關文化產品，黃先生約2010年起向青年書局購買中華文化類書，與創辦人陳明濱交好。

黃稱陳明濱退休後，書局由兒子接手，但兒子近年病逝，於是陳明濱重新回店坐鎮，直到近月仙遊，業主決定收回店舖。黃向本報透露，希望延續青年書局品牌，正與業主洽商租金等細節，亦計劃篩走破爛或「生蟲生菌」的舊書，減少辭典或經典以外的舊小說，並重新裝修書局，繼續營運。

已運走百箱書 書山仍堆積

書局地上堆起數十個裝滿書的紙箱，未入箱的書疊起，形成一座與書架同高的「書山」。黃先生稱近日已運走百多箱書，大部分由寺廟、居士等以數百元一箱買下，自己也保留大量南懷瑾著作。他盼結業前書局內上萬本書有着落，又隨即找出一綑1970年代出版的「香港青年出版社」哲學叢書，贈予記者，「無人要的話，可能也要丟棄」。

熟客：書局藏書特別

熱愛舊香港文化的熟客彭先生10多年前開始每年到訪書局兩三次，他形容陳明濱「不志在做生意」，生前常在書店閱讀佛學書、現代文學作品等。他說青年書局藏書特別，人稱「方詩人」的已故作家及藏書家方寬烈曾在此寄賣1919至1949年的原裝文學書，「足見書店地位！」得知書店清貨後，他昨日到來購入1980年代的舊報紙、書局自家出版書及絕版書等。

初次到訪的衞先生則四處尋找張愛玲小說。他兒時居於港島，常到上環摩羅街尋找二手書，日前經朋友得悉結業消息，也看到書店有張愛玲著作，特地前來買書留念，又嘆舊書店「買少見少」。5年前曾到訪的書友楊先生沒特定目標，他說喜歡流連二手書店，認為更易「尋到寶」，無意間發掘有興趣的經典著作。