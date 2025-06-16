《減廢回收約章》一周年 謝展寰：已獲約900私宅物業簽署

謝展寰表示，早前探訪沙田區一個已簽署《約章》的大型私人屋苑，該屋苑每座平台出入口附近均設置分類回收桶，屋苑今年首季共收集到21公噸廚餘、5.9公噸塑膠，以及3.2公噸廢紙等，平均每戶每月回收量約6.3公斤。另一個位於將軍澳的大型私人屋苑，每座樓層都設回收桶，自去年6月參與《約章》以來，其玻璃及紙包飲品盒回收量分別錄得30%和110%升幅，顯示在《約章》推動下，更多居民養成回收不同類別物料的習慣。

稱有屋苑紙包飲品盒回收增110%

他續說，屋苑除在便利居民的位置設六大類回收設施，包括紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品盒及廚餘回收桶外，更安排回收商處理各類回收物，並定期向居民公布回收數據及交環保署記錄，確保過程公開透明，提升居民參與減廢回收的動力和信心。

網誌未有提及政府會否重啟垃圾徵費，但謝展寰表示，儘管全球貿易戰令經濟前景充滿不確定，環保與經濟發展不必然對立，在當前形勢下仍然有不少政策工具可以發揮作用，也避免在這個艱難時期加重市民負擔；他說，通過健康的綠色生活文化，鼓勵市民參與和支持保護環境也是推動建設香港生態文明的重要一步。