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調查揭有外傭濫借貸 議員促管無抵押債

【明報專訊】有關注外傭的團體發現，有離職一年的外傭用前僱主住址申請到借貸，亦有外傭同時向15間財務公司借貸，部分外傭貸款達18萬元，相當於其3年人工。團體認為財務公司在審核申請人的資料上有明顯疏漏。立法會議員梁熙稱，過度借貸問題不止涉及外傭，青少年、大專生等亦受影響，情况令人憂慮，促請政府加強監管無抵押個人貸款。

用前僱主地址申請 審批疏忽

國際政商勞資事務和諧關愛會外傭僱主代表副主席徐明珠表示，有離職一年的外傭用前僱主住址申請到借貸，亦有外傭盜用僱主家人的地址向財務公司借貸，反映財務公司在審核貸款申請人的資料上有疏忽。她又透露，有外傭同時向15間財務公司借貸，當僱主向外傭查詢其借貸時，外傭稱若感不滿可把她解僱，但恐嚇僱主若投訴她，將伙同其男友騷擾僱主的子女。

72%僱主稱被連累 遭淋油恐嚇等

國際家政服務業持續發展聯會在上月9日至本月13日期間以網上問卷訪問了392名外傭僱主，93%人反映其外傭曾借貸，72%僱主反映曾因外傭借貸而被財務公司滋擾，如被淋紅漆、電話恐嚇、上門追債等，更有收數公司上門毆打外傭。聯會會長林夏瑤指外傭過度借貸情况嚴重，有外傭來港工作一兩個月後便辭職前往東歐人工較高的國家工作，其間亦有借貸。

政府將展開規管無抵押個人貸款公眾諮詢。林夏瑤說，86%受訪者支持政府對無抵押貸款設上限，如貸款額不超過外傭月薪兩倍、 每月還款額不超過月薪三成；又建議還款額按剩餘合約時長計算，合約不足半年不可借貸。印尼勞工中介公會副主席伍斯傑則稱，中介機構無法限制外傭來港後借貸，但外傭出現借貸連累僱主的問題，往往令人誤會或歸咎是中介公司誘導，故支持立法限制外傭借貸金額。

過度借貸問題亦涉及青少年及大專生，梁熙期望政府為學生設借貸額度上限。他建議參考內地，禁止針對學生及未成年人的借錢廣告，亦可仿效日本做法，將學生的無抵押貸款額年利率限於20%。

相關字詞﹕外傭借貸 梁熙

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