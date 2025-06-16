六旬漢毆鬥後喪命列誤殺 兩黑幫涉債務糾紛 警拘9人

被捕的5男4女年齡由22至44歲，涉嫌聚眾毆鬥被捕，當中一名39歲男子另涉嫌誤殺。經調查後，年齡均為37歲的2男1女被暫控各一項聚眾毆鬥罪，而該名39歲男子則已被暫控一項聚眾毆鬥罪及一項誤殺罪，案件今早在西九龍裁判法院提堂，其餘被捕人仍被扣留調查。警方將繼續追捕涉案在逃人等。據悉，曾參與毆鬥的死者不涉及債務問題當中，沒明顯致命明傷痕，死因待剖驗確定。

39歲男涉誤殺 警追緝在逃人物

警方上周六凌晨3時許接到報案，指10多名男子在興華街與順寧道交界發生爭執及打鬥。警員到場時眾人已四散，其後發現68歲姓鄧男子昏迷倒卧興華街27號對開路邊，由接報到場救護車送往明愛醫院，經搶救後不治。一輛懷疑與案有關黑色私家車泊在路旁，警方其後聯絡女車主到場協助了解，並在車上套取指紋蒐證。

警方在案發後翻查包括「銳眼」閉路電視系統，經情報分析及調查，發現死者及毆鬥雙方均有黑社會背景，死者在毆鬥事件中曾遭硬物襲擊。深水埗刑事部連同西九龍總區刑事部，在案發當日及翌日在全港多區拘捕9人。據悉，部分被捕者有黑社會14K及和勝和背景，疑涉及數萬元債務問題。

網上流傳事發時影片顯示，約12人在興華街順寧道交界集結，兩批人站在順寧道馬路兩邊對峙，有人手持反光棍狀物揮舞，其中一批人之後衝紅燈橫過馬路，兩批人開始推撞打鬥，一輛銀灰色七人車突然由順寧道左轉逆駛入興華街，疑衝向追逐人群，險撞倒一名黑衣人，各人走向興華街，該車亦一度倒車駛出順寧道。