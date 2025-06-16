馬時亨：冀明年辦中東海灣國會議

馬時亨在無綫《講清講楚》說，已要求審視貿發局全球辦事處的佈局，研究開拓非洲等新興市場。至於財赤下會否調整辦事處資源，他稱現時難言具體計劃，必須善用資源並視乎市場環境分配，但強調13個內地辦事處「很重要」。被問到是否擔心貿發局被部分歐美政客針對，馬說貿發局工作不涉政治，國際上也有一定地位，相信不會被針對。

馬又期望明年在港舉行中東海灣國家會議，匯聚中東、東南亞、內地及香港商界。對於未來增加哪些展覽類型，他說可配合政府放寬烈酒稅，在烈酒展加入新元素，如推廣烈酒作為投資工具，又稱現時正值特朗普禁止哈佛大學收國際生「趕客」，他與教資會同意合作推廣本港大學；但零售展則需審視，因資源有限，需考慮先後緩急。

至於展覽場地不足問題，馬時亨說會配合北都興建展覽設施計劃，惟要先做好交通配套，又指「遠水不能救近火」，可先考慮與其他單位合作，包括租用會展以外場地，或與私人機構合作。