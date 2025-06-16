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5死車禍案發地 北角貨車溜前撞柱兩傷

【明報專訊】北角發生驚險車禍。一輛貨車昨晚在北角長康街上落貨時，貨車在斜路突然溜前，猛撼英皇道行人過路處燈柱（圖），貨車司機及男跟車輕傷送院。長康街2018年曾發生校巴溜前5死意外。

昨晚9時許，一輛中型密斗貨車停泊長康街，車輛突然沿斜路溜前，猛撼英皇道294號對開行人過路處燈柱。貨車車頭損毁，77歲梁姓男跟車一度被困車廂，由接報到場消防員協助救出，47歲鄧姓男司機亦受輕傷，兩人清醒由救護車送院治理。警方封鎖現場調查，被撞燈柱裝有「銳眼」閉路電視系統，意外後輕微傾斜。經初步調查，司機涉嫌危險駕駛被捕。據了解，貨車停泊長康街，司機下車開尾板上落貨時，車輛溜前衝出英皇道，在車廂的男乘客疑扭軚，車輛其後撼向燈柱。

有「車cam」（行車記錄儀）拍到意外經過，當時長康街剛轉燈，車輛陸續左轉或右轉，涉事貨車沿左線下斜至燈位，車輛輕微左轉，橫越英皇道西行線，駛至東行線時，貨車突然180度「U-turn」衝向行人過路處，剷上行人路猛撼燈柱，有途人走避。貨車下斜時沒關上車尾升降板，載有貨物的鐵籠及唧車「U-turn」時跌出車外。

翻查資料，2018年12月一輛停泊長康街的校巴疑沒拉好手掣，無人駕駛下沿斜路溜前，橫越英皇道衝至熙和街撞向路人，造成5死。

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