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電子牛肉乾生效 違泊司機盼續電紙並行

【明報專訊】「交通定額罰款通知書」（俗稱牛肉乾）電子化昨日正式推行，違例泊車或行車告票會以電子方式發出，實施初期會「雙軌並行」，即同時發出電子及紙本告票，以助市民適應。昨午1時許尖沙嘴麼地道兩輛違泊私家車被發告票，當中有司機擔心若日後全面轉用電子告票，可能會錯過通知而逾期繳款，希望繼續「雙軌並行」。

警方將根據市民向運輸署提供已核實的電子聯絡方式發送電子告票，包括短訊或電郵地址；若未提供，則會繼續發出紙本告票。警方亦已推出「電子交通告票平台」專屬網站及流動應用程式，市民可透過平台查閱告票詳情及以電子支付方式繳交罰款。

警提醒防騙：短訊電郵無超連結

警方稱，將適時檢視電子告票推行進度及市民適應情况，以評估「雙軌並行」安排及在未來擴展平台功能；另提醒公眾，所有告票短訊均由「#HKPF-eTT」發出，平台官方網站域名結尾為「.gov.hk」，短訊及電郵告票均不會附上任何超連結，市民切勿點擊可疑連結或提供個人資料。

運輸署表示，截至上周五（13日），約有79萬名車主或駕駛執照持有人（逾七成屬車主）提交已核實的香港流動電話號碼或電郵地址，以接收電子告票，預計數字將持續上升。

本報記者昨午1時許在尖沙嘴麼地道一帶觀察，其間有兩輛私家車因違泊被發告票，警員以電話拍下違泊情况，輸入車輛資料，確認資料無誤後列印紙本告票，列印期間警員電話會顯示是否已發電子告票。其中一名不願具名的司機稱，他在附近用膳，惟商場停車場泊位已滿，附近找不到車位才違泊。他說雖然電子告票有助即時提醒司機繳交罰款，但擔心若日後全面電子化及不再發出紙本告票，有可能錯過通知而逾期交罰款，故希望繼續「雙軌並行」。

有指未省警力 憂騙徒冒警短訊

途經違泊範圍的司機曾先生質疑新措施成效，認為現時警察仍需到場巡邏及發出告票，未能省卻警方人手，除非警方能推出科技識別違泊車輛，並自動發出電子告票，執法效率方可提升。他又擔心有騙徒假冒警察發出短訊，騙取金錢。

相關字詞﹕違例泊車 運輸署 警方 電子牛肉乾

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