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東華內窺鏡輔吞嚥練習 中風病人兩月可拆胃喉

【明報專訊】東華醫院去年率先試行言語治療師主導的「內窺鏡吞嚥訓練」，透過內窺鏡幫助病人學習各種吞嚥練習，病人可從熒幕看到吞嚥時的肌肉活動情况。有小腦及腦幹中風病人一度無法吞嚥口水，在接受訓練兩個月後成功拆除鼻胃喉，稱內窺鏡可即時看到聲帶等肌肉結構，更易理解言語治療師指示。醫管局稱年輕中風病人對吞嚥訓練需求大，但擴展服務需視乎人手及資源。

言語治療師執鏡 看肌肉給指示

醫管局約13年前開始發展由言語治療師「執鏡」，做吞嚥困難診斷，言語治療師須先接受相應培訓。在此基礎上，東華醫院去年起試利用內窺鏡做吞嚥訓練，言語治療師在病人鼻孔置入軟式內窺鏡，引導病人吞食添加食用色素的食物或液體，並透過熒幕即時看到不同組織結構的活動及協調，以及食物流向。

擴至其他公院需視人手資源

醫管局港島西聯網言語治療服務統籌及部門經理黃潔稱，有外國研究指出健康人士透過內窺鏡學習吞嚥動作效果較好，團隊受此啟發。她稱內窺鏡吞嚥訓練的病人需具備一定的語言理解能力，現時東華醫院主要向中風病人提供訓練，指年輕中風病人對吞嚥訓練的需求大，會研究向其他病人提供服務，如鼻咽癌患者等。

黃潔續稱，訓練通常由一名言語治療師及一名助理進行，一次訓練時間約為一小時，現時每日能做五六次訓練。至於何時擴展至其他公院，黃說需視乎人手、設備等資源。

55歲的鄭先生去年10月突然小腦、腦幹中風，左側出現無力和麻痹徵狀，無法吞嚥口水，常被口水「濁親」，需用吸痰機清口水，慨嘆「好絕望，連吞口水這樣與生俱來的動作都做不到」，需插鼻胃喉維持營養。他接受5次內窺鏡吞嚥訓練後效果顯著，去年12月中可拔除鼻胃喉出院，目前吞嚥能力已恢復至中風前的八九成。

為鄭先生提供訓練的東華醫院言語治療師巫君諾表示，根據文獻，腦幹中風病人由中風至拆除鼻胃喉所需時間的中位數為140天，鄭先生僅用兩個月屬「驚人」表現。巫稱目前仍有兩三名中風病人接受上述訓練，惟每個人理解情况不同，進度不一。

至於發展方向，黃潔稱將繼續發展由言語治療師主導的內窺鏡吞嚥檢查並加強培訓，也研究擴展應用至其他言語復康範疇，如聲線障礙復康訓練，唇顎裂訓練等。

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