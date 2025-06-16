「貓池」轉駁海外來電扮本地 星港聯手搗跨境詐騙拘8人

1800萬購電話卡散佈東南亞

4名被捕本地男子介乎23至48歲，當中兩名23歲男子各被暫控一項串謀欺詐罪，今於東區裁判法院提堂，另外兩男正被扣查。

財富情報及調查科總督察范偉豪表示，警方今年初發現有本地人花逾1800萬元大量採購電話卡，並付運到不同東南亞國家，經調查後鎖定4名男子，當中兩男在九龍和新界租用7個寫字樓單位，他們的銀行戶口亦於2023年至今年初，接收近1.2億元來歷不明存款。

港警今年4月起與新加坡警方展開情報交流及聯合調查，港警上周五分別在觀塘、葵涌及天水圍拘捕4男，並於該7個懷疑用作放置貓池的單位檢獲141套貓池、17個路由器，以及多部手機和手提電腦。經檢驗後發現貓池被用作遙距訊息中心，將在海外撥打的電話偽裝成本地來電，再轉駁到本地受害人進行詐騙。

港租7單位 檢141套貓池

范偉豪表示，現階段聯絡到兩名本地人，均曾收到假冒官員或客服的詐騙來電，暫未有損失。他提到新加坡警方亦在當地先後搗破4個放置貓池的單位，並拘捕4名馬來西亞籍疑犯，檢獲75套貓池，相信兩地警方行動成功拘捕該詐騙集團的骨幹成員，重創詐騙團伙。

財富情報及調查科高級警司洪曉慧表示，涉案電騙集團與普遍電騙集團都會在不同地點大量購入電話卡，在海外透過貓池跨國打出詐騙電話和發送詐騙短訊，大範圍接觸不同地區人士，從而篩選潛在受害人，誘騙跌入圈套。她說為減低成本及規避緝捕，集團會安排成員在不同國家或地區設置訊息中心，藉此隱藏詐騙集團基地，增加執法調查難度。

洪曉慧提到，警方去年10月起聯同澳門及韓國等地的反詐騙中心，聯合成立反詐騙跨境合作平台，而今次行動有賴與新加坡警方的情報互通，未來將繼續開展跨境聯合行動，並邀請更多國家和地區加入。

警方表示，洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，提醒市民切勿將戶口租借或賣給任何人作清洗犯罪得益。若市民懷疑被騙，可致電「防騙易18222」熱線。