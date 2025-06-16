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港英執業涉足國際公法 白天賜：大學辯論愛上訟辯

【明報專訊】本港執業大律師中，白天賜（Tim Parker）是少有同時在香港及英國均執業的資深大律師，也涉足國際公法。他曾參與多宗司法覆核案，例如處理同性戀者收養人的QT案成為平權案例之一，亦曾參與歐洲人權法院案件。大學活躍辯論的他形容，自己有幸接受法律教育及加入大律師行列，「有責任盡可能回饋社會」。

至今陳辭仍感壓力

白天賜在澳洲修讀文學士，後在港大讀法律。這名四十出頭的資深大律師接受本報書面訪問時說，到港大讀法律是延續自己對公共政策的興趣，本身無特別想過執業，大學期間參與英文辯論隊及嘗試模擬法庭（mooting）後，便愛上訟辯。在學期間，他曾與大學辯論員為中學生舉辦英文辯論訓練營，該活動後來發展成「香港議會式辯論協會」。他說：「時至今日，當要公開向抱有懷疑態度的法官陳辭，我在表述方面仍面對一定壓力，驅使我在考慮論點及鋪陳上做到更易理解、公正及具說服力。」

作為處理公法的一員，白天賜稱，法律界維持獨立，對維持法治及個人權利至為重要，向法院尋求濟助也是《基本法》及《人權法》的保障。他說，「個人深信有幸修讀法律及加入大律師行列，有責任盡可能回饋社會」，方式則不限於提供法律意見、協助申請法援或處理案件，義務工作亦只是方法之一，不少同行會透過兼任司法工作、擔任公營機構或董事成員、教書等回饋。

稱港與普通法地區同行仍關係緊密

白天賜同時是英國Blackstone Chambers成員，其他較為港人熟悉的成員包括御用大律師彭立克、QT案合作的御用大律師Dinah Rose。白天賜說自己以香港為家，大部分時間在港，有需要時才到英國處理案件或必要事務。他說，兩地大律師工作本質並無差別，他處理的公法、商業糾紛及競爭法，法律內容近似。儘管部分外國移居香港的大律師於回歸後陸續退休，他說香港與普通法地區的同行仍保持非常緊密的關係。

作為本港少數參與國際法院案件的律師，白天賜說國際公法價值被低估（underrated），尤其若本地法律參照國際公約制定，本地法律運作很多時與國際公法息息相關。香港法律界人士縱較少處理國與國之間的爭議，他認為在處理國際投資協定爭議仍有不少機遇，也有不少香港律師參與其中，「對有意加入（公法）專業的人，我認為一般需要國際公法方面的深造資歷，此外，透過在國際法庭或國際組織實習，也是尋找這方面機遇的好機會」。

（3資深大狀專訪）

相關字詞﹕資深大律師 白天賜

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