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難忘保住鐘表師傅小販牌 林定韻：接案不忘人性

【明報專訊】競爭法對大眾而言較陌生，擅長競爭法的新任資深大律師林定韻表示，本港《競爭條例》較遲起步，可從其他地區的案例學習，建立自己的司法體系。她認為向外界宣揚香港法治至關重要，形容某些案件判決「不會滿足所有人」，但本港法律制度整體運作良好，《普通法》仍是香港優勢。

從執業之路說起，林定韻笑言小時候對法律無太大憧憬，只是學業成績不俗，要在法學院和醫學院二選一，決定讀法律。她入行不久已接觸競爭法，2002年隨英國御用大狀、現任英國高院法官Peter Roth處理本港首批電訊供應商的訴訟。當年香港未有案例，她直言不知如何套用歐盟的法律原則，案件由零開始着手，甚具挑戰。

本港《競爭條例》2015年實施後，她在首宗官司代表競委會出庭，漸漸累積經驗。比起歐盟和美國，她說香港競爭法較遲起步，但香港可汲取其他司法管轄區的優點，建立自己體系，例如歐盟重視單一市場，香港的市場規模則較細，不會照搬案例。

擅長競爭法 信仲裁在港具發展潛力

林定韻亦擅長仲裁服務，她提到近年有內地企業不熟悉普通法制度，會委聘香港大律師仲裁商業糾紛，為新晉大狀提供機遇。她稱仲裁案件日程較緊迫，所需的基本功與民事訴訟一樣。談及香港與新加坡爭做亞洲爭議解決中心，她認為雙方各有優勢，香港有雙語人才和財產保全措施等，「從競爭法大律師的角度來講，我覺得有良性競爭，會令兩個城市更加創新和進步」。

她特別提到，競爭法仲裁（用仲裁解決反競爭行為）在港發展潛力不少，企業可以保密解決爭議，避免公開賠償額，讓其他公司仿效。她認為香港可與時並進，釐清相關法律框架。

踏入法律界廿六載，林定韻接手的案件有的牽涉金額龐大、有的法律爭議新穎、有的廣受傳媒關注，她最難忘是透過案件改變他人命運。她曾為客戶成功爭取判處緩刑，保住其生計和專業資格，亦在擔任公職時協助保留鐘表師傅的小販牌，「這些案件不會變成頭條新聞，（但）對我來說最有意義」。她提醒自己接案之餘，也要記住人性元素，嘗試回饋社會。

創競爭法聯盟分會 「向國際解說港况」

林定韻2019年創辦國際競爭法聯盟香港分會，她說初衷是向國際法律界解說，香港法制仍穩健；面對外國同業疑問，她有責任說出香港實况。近來不少案件判決掀起議論，她指某些判決不會滿足所有人，「有人非常贊同，有人意見相反」，但法庭判決書均公開發布，外界會明白裁決理由。

她強調香港法制整體運作良好，民事和商業法排名仍在高位；比起人才流失，更有「人才流入」她所屬的大律師事務所。她寄語年輕大狀把握香港獨特優勢，全力以赴應付案件。

（3資深大狀專訪）

相關字詞﹕仲裁 競爭法 林定韻 資深大律師

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