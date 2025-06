稱港上訴機制完善 林芷瑩：我有我做你有你講

明報記者 湯璧瑜 余卓祈 林勵

3名新晉資深大律師中唯一專長刑事法的林芷瑩,處理過不少矚目和爭議案件,她代表律政司擔任「8.18流水式集會案」主控時,曾遭人無禮對待;去年為「屠龍案」其中一名被告辯護,獲陪審團裁定無罪,引來外界對陪審團制度的關注。林芷瑩接受本報專訪時稱,社會必然有不同聲音,法庭判決是基於證據,若任何一方對結果有意見都有權上訴,此乃本港司法制度基石;針對她個人的指控或批評,林笑言「我有我做,你有你講」。

大學立志專攻刑案 曾任檢控官4年

林芷瑩中學時期已對法律行業萌生興趣,入讀大學本科後亦較早確立成為刑事案大律師的意向。她認為刑事案具挑戰性,每宗案都是獨一無二,着重呈現證據,亦講臨場發揮,未到最後一刻也不知結果。林說,對案件的前期準備不可或缺,過程中即使出現突如其來的轉折時亦能應對。

林芷瑩曾擔任律政司檢控官約4年,之後轉跑道私人執業,處理範疇涵蓋商業罪行、性罪行以至公共秩序和國家安全,當中包括不少重要和矚目案件,例如在「8.18流水式集會」案及正在審理的「九十二籤」爆炸品案出任外聘檢控官。當年律政司原委聘英國御用大律師David Perry於8.18案中領頭,其後David Perry疑因遭英國社會施壓,律政司臨陣換人,由資深大律師余若海伙拍林芷瑩接替。

案件判刑後,林芷瑩與團隊離開法庭時遭人包圍指罵。談起當年經歷,她說若然對裁決有意見,任何一方均有權上訴,「我不會就其他人對我或任何人的指控有特別意見,這是他們的意見」;被問及有否受這些意見影響?她笑言「我冇㗎!因為都是『我有我做,你有你講』……最重要是將個心放在案件上」。

檢控以外,辯方團隊亦經常看到林的身影,去年審結的「屠龍案」,她代表被告之一李家田打贏官司,裁決引來外界對陪審團制度的關注。林認為社會自有不同聲音,各人立場都需尊重,但「控方和辯方也好,都是要將證據拿出來給法庭,最終的裁決,制度上我們當然會接納和尊重」。

屠龍案與師父對壘 「公事不帶出法庭」

林芷瑩的第一個「師父」正是該案主控官、大律師周凱靈,談起與師父對壘,林說雙方均明白不會將公事帶出法庭,「no problem, we are just doing our case(沒什麼,我們只是各自處理自己案件)」,現時她與各「師父」仍會間中聯繫。對於外界質疑《港區國安法》和《基本法》23條立法損害香港法治,林稱司法人員和訟辯團隊都會謹守誓言,且香港有完善上訴機制,對法治前景仍有信心。

被問及入行以來哪宗案件較深刻,林說不便詳談,「因為始終會影響到某些被告」,且爆炸品案正審理,「我說哪一單都不是太好」。不過她強調,所有案件不論性質和審理的法院級別都同等重要,攸關他人的人生,需認真看待,「無論是公款支付的案件還是私人案件都是一樣,不應有任何差異」。

