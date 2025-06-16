稱港上訴機制完善 林芷瑩：我有我做你有你講

【明報專訊】今年3名大律師晉身資深大律師行列，包括專長刑事訴訟的林芷瑩、專攻競爭法的林定韻，以及擅長公共法的白天賜。他們在本月上旬舉行的年度資深大律師委任典禮前分別接受本報專訪，談及執業經歷和心得，亦分享各自專注範疇的近况。近年香港不少案件引起關注，有關法治未來的議論不斷。3人各自分享對法治的理解和期望，盼以法律專業回饋社會。
明報記者 湯璧瑜 余卓祈 林勵
3名新晉資深大律師中唯一專長刑事法的林芷瑩，處理過不少矚目和爭議案件，她代表律政司擔任「8．18流水式集會案」主控時，曾遭人無禮對待；去年為「屠龍案」其中一名被告辯護，獲陪審團裁定無罪，引來外界對陪審團制度的關注。林芷瑩接受本報專訪時稱，社會必然有不同聲音，法庭判決是基於證據，若任何一方對結果有意見都有權上訴，此乃本港司法制度基石；針對她個人的指控或批評，林笑言「我有我做，你有你講」。
大學立志專攻刑案 曾任檢控官4年
林芷瑩中學時期已對法律行業萌生興趣，入讀大學本科後亦較早確立成為刑事案大律師的意向。她認為刑事案具挑戰性，每宗案都是獨一無二，着重呈現證據，亦講臨場發揮，未到最後一刻也不知結果。林說，對案件的前期準備不可或缺，過程中即使出現突如其來的轉折時亦能應對。
林芷瑩曾擔任律政司檢控官約4年，之後轉跑道私人執業，處理範疇涵蓋商業罪行、性罪行以至公共秩序和國家安全，當中包括不少重要和矚目案件，例如在「8．18流水式集會」案及正在審理的「九十二籤」爆炸品案出任外聘檢控官。當年律政司原委聘英國御用大律師David Perry於8．18案中領頭，其後David Perry疑因遭英國社會施壓，律政司臨陣換人，由資深大律師余若海伙拍林芷瑩接替。
案件判刑後，林芷瑩與團隊離開法庭時遭人包圍指罵。談起當年經歷，她說若然對裁決有意見，任何一方均有權上訴，「我不會就其他人對我或任何人的指控有特別意見，這是他們的意見」；被問及有否受這些意見影響？她笑言「我冇㗎！因為都是『我有我做，你有你講』……最重要是將個心放在案件上」。
檢控以外，辯方團隊亦經常看到林的身影，去年審結的「屠龍案」，她代表被告之一李家田打贏官司，裁決引來外界對陪審團制度的關注。林認為社會自有不同聲音，各人立場都需尊重，但「控方和辯方也好，都是要將證據拿出來給法庭，最終的裁決，制度上我們當然會接納和尊重」。
屠龍案與師父對壘 「公事不帶出法庭」
林芷瑩的第一個「師父」正是該案主控官、大律師周凱靈，談起與師父對壘，林說雙方均明白不會將公事帶出法庭，「no problem, we are just doing our case（沒什麼，我們只是各自處理自己案件）」，現時她與各「師父」仍會間中聯繫。對於外界質疑《港區國安法》和《基本法》23條立法損害香港法治，林稱司法人員和訟辯團隊都會謹守誓言，且香港有完善上訴機制，對法治前景仍有信心。
被問及入行以來哪宗案件較深刻，林說不便詳談，「因為始終會影響到某些被告」，且爆炸品案正審理，「我說哪一單都不是太好」。不過她強調，所有案件不論性質和審理的法院級別都同等重要，攸關他人的人生，需認真看待，「無論是公款支付的案件還是私人案件都是一樣，不應有任何差異」。
（3資深大狀專訪）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676