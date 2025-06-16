AI年代：AI重塑發電未來 小型核電站成新貴

明報記者

美國一眾AI科技巨擘過去一年陸續展開對核能的投資，例如微軟去年9月跟美企星座能源簽約，重啟賓夕法尼亞三哩島核電站第一機組。惟在重啟或延續舊有大型傳統核電站外，這些科企更受矚目的是對「小型模組反應堆」（Small Modular Reactor，英文簡稱SMR，中文或稱「小型模塊化反應堆」）的投資。

中美英爭相投資SMR

舉例說，亞馬遜子公司雲端運算服務（AWS）去年宣布投資在華盛頓州興建4組SMR，並出資支持在弗吉尼亞州興建一座SMR。Google則宣布跟SMR開發商Kairos Power簽約，以獲取預期2030年起陸續投入運作的數個SMR供電。微軟則設立首席核科技項目經理，負責推進和執行環球SMR和微型反應堆（理論上比SMR更小型的核電站構想）能源戰略。OpenAI行政總裁奧爾特曼除了個人投資於研究核聚變發電的公司，也私人收購一間研發核裂變發電技術的SMR小公司。

隨着SMR蔚然成風，各國政府也加入投資行列。以英國為例，上周向該國重工業巨擘勞斯萊斯旗下子公司批出開發全國首座SMR的合約。

中國也在海南省昌江核電站試行SMR，其多用途模塊式小型堆科技示範工程「玲龍一號」首台主泵今年4月成功就位，是邁向投入運作的重要一步。

嚴格而言，SMR不算是新事物，概念可追溯至核動力潛艇，只是一直未被發掘到商業潛力。其理論上的優勢跟本身特點息息相關。體積較小增加建造地點的選項，模組化設計代表機組不同組件可在工廠大規模生產才運到興建地點組裝，有助降低建造時間和金錢成本。

省成本更安全 盼2030年代普及

在外界關注的核安全問題上，現行SMR設計也具備理論上的優勢。其釋放熱力遠低於傳統大型核反應堆，簡化設計強調停機或散熱的「被動」特性，即利用自然物理特性而非依賴複雜機械或人手操作。

儘管如此，商用SMR仍是起步階段，技術尚未成熟，能否有效做到組件製造規模化來降低成本以至是否真正比傳統核電站安全，仍未完全得到驗證，而且擴大使用核能是否真正稱得上是環保仍有爭議。綜合專家和業界估計，首批SMR起碼要到2028年才投入運作，料到2030年代才有望開始普及。