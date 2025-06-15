家居塵埃驗出69種化學物 研究：濃度愈高抗藥菌愈多

明報記者 馬耀森

該項研究已於國際微生物學期刊Microbiome發表，首次揭示室內化學環境與微生物的複雜互動機制，為家居環境健康管理提供重要科學依據。

由城大能源及環境學院教授李鈞瀚及海洋污染國家重點實驗室教授梁美儀領導的研究團隊，於2017至2019年為本港32個住宅單位設置空氣清新機，每伙持續收集塵埃約一年作深度分析，以了解塵埃的成分對日常生活有何影響。參與研究的每伙至少兩人，當中至少有一名72歲或以上長者。

驗出內分泌干擾物抗生素

研究團隊合共檢測到69種人工合成化學物，整體濃度由每克2720納克至8.93萬納克（1納克等於十億分之一克）不等；當中19種為內分泌干擾物，包括雙酚A、對羥基苯甲酸酯等，濃度中位數為每克4890納克；30種為非抗生素藥物，包括止痛藥、抗胺藥等，濃度中位數為每克1700納克；20種為抗生素，包括紅霉素、磺胺類抗生素等，濃度中位數為每克448納克。另外，團隊亦在塵埃中檢測到其他藥物如舍曲林（Sertraline）、氯雷他定（Loratadine）、地西泮（Diazepam）及萘普生（Naproxen）等，估計來自住戶服用的藥物。

病毒將抗藥基因細菌間轉移

研究顯示，這些化學物的濃度與塵埃中的微生物群落及數量有關。在塵埃中驗出相對高濃度的化學物，尤其是內分泌干擾物，人類病原菌如肺炎鏈球菌、超級細菌「嗜麥芽窄食單胞菌」的數量會較多，攜帶多重抗藥性基因的細菌比例亦增加。研究又發現，高濃度化學物質與塵埃微生物的代謝變化顯著相關，因為這些微生物擁有與抗生素抗藥性病原菌直接相關的代謝途徑。

化學物來自化妝品藥物塑膠

另外，研究首次在室內的塵埃中發現一種感染細菌的病毒「噬菌體」（bacteriophage），可攜帶抗藥性基因在細菌之間轉移，若長期暴露在高濃度化學物的環境中，塵埃微生物的抗藥及致病潛力顯著上升。

李鈞瀚表示，日常使用的化妝品、藥物甚至塑膠用品，都可能透過塵埃積累成為抗藥性微生物的「孵化器」。他說，兒童和長者等較長時間逗留室內，較多接觸塵埃，面臨更高抗藥性細菌感染風險，「如果塵裏面有抗藥細菌，被人體吸入，醫生處方抗生素未必有用」。

威脅長留家長幼 宜勤除塵

研究團隊指出，塵埃中的人工合成化學物來自日常使用的藥物及化學品，在源頭堵截這些化學物可減少健康風險，包括減少使用含雙酚A、鄰苯二甲酸酯的日用品，例如嬰兒奶樽及塑膠水樽等；定期清潔室內塵埃可減少化學污染物與微生物之間的相互作用，從而阻止抗藥基因傳播。此外，建立針對室內暴露於化學物質及微生物的健康監察系統，重點監察兒童及長者等呼吸道和腸道微生物變化，亦可及早採取預防措施。

城大博士生杜世聰和博士林惠菊是該論文的共同第一作者，其他協作學者來自城大和中大。研究獲得香港研究資助局及城大開放取用基金支持。

（城市保育）