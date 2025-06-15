全運會門票擬實名制 楊德強：與旅社商推套票吸客

港票價數十至數百元

全運會賽事票務安排將於7月公布，8月公開售票，楊德強在有線新聞節目《有理有得傾》表示，票價會以觀眾和不同省市民眾可負擔的水平而定，香港賽區賽事的票價由數十至數百元不等，具體票價需視乎比賽屬初賽或決賽，將盡量相宜。楊於now新聞台節目《大鳴大放》稱，預計票價最多約500元。

楊德強表示，三地將經統一平台售票，香港賽區的8項賽事有數十萬張門票公開發售，希望吸引旅客來港，同時讓本地市民有機會入場，目前仍在釐定預留旅客及本地觀眾的票量。楊續稱，正與旅行社商討套票安排，推出不同旅遊產品，鼓勵遊客遊覽香港及大灣區其他城市。

楊德強表示，目前已完成8個項目的測試賽及兩項跨境賽的測試賽，過程順利，當中有小問題需改善，有信心可處理。

另外，他表示火炬傳遞詳情仍待三地商討，路線將會經過哪些本港地標，鼓勵市民提出意見。他表示，大會初步規定火炬手資格，包括參賽人員、贊助機構及地方代表人物。