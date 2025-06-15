英政府表揚對港貢獻 David Webb獲頒MBE勳銜

1998年成為香港永久居民的David Webb現年59歲，32歲退休後創立知名財經數據庫網頁「Webb-site」，致力監察企業行為，2017年發表「謎網50」分析文章，揭發50家港股互相持股，提醒股民不應沾手，他被譽為「維權投資者」。

Webb在5年前患前列腺癌，他早前自言生命已在倒數，盼能度過8月的60歲生日，並宣布淡出公開場合及安排「Webb-site」有序結束。

Webb：感恩港人支持

他在聲明表示，最重要是港人及其他地區的人如何看待他的工作，並稱過去幾個月他淡出公眾視線，準備生命中最後一場搏鬥，獲很多人致敬，令他很感動。他寄語「活在當下」（Carpe diem）及「加油」（Ga Yau）。

Webb其後回覆本報補充，很感恩港人支持。至於如何看他在港的貢獻獲英國政府肯定，Webb稱他的工作惠及全球投資者，不僅是港人，故歡迎任何政府的認可，又笑言若特區政府在他死前也不授他榮譽，或更能反證他作為香港經濟管治評論員的獨立性，「我的成就留給港人評斷（I will leave it to the people of HK to judge my legacy）」。

表揚推動女權

平義社主席同獲授勳

同樣獲頒員佐勳章者包括本地非牟利團體「平義社（Equal Justice）」創辦人Kay McArdle，以表揚她為弱勢提供法律服務及推動女權。香港英國商會主席Anne Kerr則獲頒官佐勳章（OBE），以表彰她推動英國貿易。