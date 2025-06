英政府表揚對港貢獻 David Webb獲頒MBE勳銜

1998年成為香港永久居民的David Webb現年59歲,32歲退休後創立知名財經數據庫網頁「Webb-site」,致力監察企業行為,2017年發表「謎網50」分析文章,揭發50家港股互相持股,提醒股民不應沾手,他被譽為「維權投資者」。

Webb在5年前患前列腺癌,他早前自言生命已在倒數,盼能度過8月的60歲生日,並宣布淡出公開場合及安排「Webb-site」有序結束。

Webb:感恩港人支持

他在聲明表示,最重要是港人及其他地區的人如何看待他的工作,並稱過去幾個月他淡出公眾視線,準備生命中最後一場搏鬥,獲很多人致敬,令他很感動。他寄語「活在當下」(Carpe diem)及「加油」(Ga Yau)。

Webb其後回覆本報補充,很感恩港人支持。至於如何看他在港的貢獻獲英國政府肯定,Webb稱他的工作惠及全球投資者,不僅是港人,故歡迎任何政府的認可,又笑言若特區政府在他死前也不授他榮譽,或更能反證他作為香港經濟管治評論員的獨立性,「我的成就留給港人評斷(I will leave it to the people of HK to judge my legacy)」。

表揚推動女權

平義社主席同獲授勳

同樣獲頒員佐勳章者包括本地非牟利團體「平義社(Equal Justice)」創辦人Kay McArdle,以表揚她為弱勢提供法律服務及推動女權。香港英國商會主席Anne Kerr則獲頒官佐勳章(OBE),以表彰她推動英國貿易。