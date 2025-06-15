大富豪易名重開變派對娛樂場 稱老少咸宜

逾40警晚上入內巡查

據網上流傳片段，昨晚約40名便衣警員及機動部隊警員曾進入大富豪巡查。

上一代大富豪1984年創立，高峰時期有約1200名女公關，至2012年因持續虧損宣布結業，舖位其後租予免稅店「富豪匯」，售賣化妝品、名牌時裝等，惟同樣2021年因新冠疫情宣布結業，舖位自此丟空。

有別過往金碧輝煌舖面，BBG採用暗色調，又融入科技元素，有LED牆、虛擬實景區等。李健民說大富豪是港人的集體回憶，除想傳承「當年的盛景」，亦想吸引多元旅客到訪；適逢「天時地利人和」，便聯同內地及本港兩地的股東，斥資過億元重開大富豪，並將其轉型成多元娛樂場所。

BBG市場部代表樊欣陶說，現時本港不乏啟德體育園、紅館等大型娛樂場所，但能容納500至1000人的中型娛樂場所較少見，認為BBG多用途大廳可補足這部分。她透露現已接獲過百個來自商會、學生團體、非牟利機構等的查詢，希望租借場地舉行音樂會、晚宴、研討會等。

近年北上消費成風

有信心將港人「帶番嚟」

近年不少港人北上消費，被問BBG將如何和內地同類場所競爭，李健民說港人喜歡北上，是因為香港未能提供多元化娛樂，相信BBG開幕能將港人「從北上帶番嚟香港」。他又謂北上始終需時，認為BBG處於尖東中心地段，對港人來說更吸引。

至於為何願意「逆市」斥資過億元重開大富豪，李說，「經濟好唔好唔係由我哋定奪」，提到恒生指數由前年11月約1.7萬點，升至今年約2.3萬點，認為背後其實有很多人願意努力。他說日後將邀請海外單位到場表演，務求打造BBG成新的國際地標。

北上常客：以後多來聯誼

到場觀看開幕禮的35歲市民歐先生表示，很高興見到大富豪重開，認為新場地乾淨，雷射燈光、音響等亦夠氣氛。經常光顧內地娛樂場所的他說，內地場感覺較窄，BBG則較寬敞，以後會多跟朋友到BBG聯誼。

57歲的威哥則對新場裝潢感失望，「以前大富豪好金碧輝煌，就好似飛機嘅頭等艙咁，𠵱家最多似商務艙」。他稱BBG裝修似普通卡拉OK，沒有令其想「燒錢」，「最多只會嚟唱一次」。