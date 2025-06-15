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顧成本效益 粉嶺建8300伙公屋煞停 議員料因地基工程費貴 非關財赤

【明報專訊】房委會前年擬開展粉嶺第17區公營房屋發展計劃，提供約8300個單位，房屋署及土木工程拓展署向北區區議會提交文件，提及為配合政府「維持可持續公共財政的基本原則」，房屋局審視未來10年公營房屋項目的成本效益後，將暫緩第17區發展計劃的工地平整及基礎設施工程，以及收地工作。立法會房屋事務委員會委員劉國勳稱，當局提及不因財赤影響提供公屋的決心，該項目或因地基成本未必符合成本效益而暫緩，與財赤無關。

房署及土拓署向北區區議會發展規劃及房屋委員會提交文件，指出房屋局不時檢視公營房屋項目的長遠規劃及成本效益，隨未來10年公營房屋土地供應充足，當局有更大空間優先挑選條件更合適、成本效益更高的土地去興建公營房屋，決定優先推展未來5年在粉嶺、上水、古洞北等地區約3.8萬個公營房屋單位。

警方交回用地後研短期用途

而在落實用地長遠安排前，地政總署會在警務處交回警察駕駛及交通訓練中心用地後，研究合適的短期用途。

地盤總面積約5.47公頃的粉嶺第17區公營房屋發展計劃用地，現時主要為芬園警察駕駛及交通訓練中心。翻查資料，項目的分區規劃大綱草圖在2022年12月獲批准，房署原擬建8座約45至50層高的住宅大樓，提供約8300個單位，料可容納22410人，項目預計2031/32年度落成。

劉國勳稱，項目用地本身適合興建公屋，距離鐵路站近，地塊完整無斜坡，據其初步了解，政府或在探土時發現岩層較深，地基工程成本或較高，因而將地盤「退回」，當局亦曾承諾房屋供應數字不受調整影響，只是「手頭上土地先後次序的調整」。

至於用地短期用途，劉國勳冀可用作停車場提供泊車位，他亦正向居民做問卷調查了解意見。

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