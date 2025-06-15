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港聞二

入境處去年投考者增 今年聘額減

【明報專訊】入境事務處昨舉行招聘體驗日，逾1400人報名參與。入境處本年度計劃招聘240人，包括70名入境事務主任及170名入境事務助理員，較去年少。入境事務學院長林萱時稱，入境處作為紀律部隊，對人員紀律有嚴格要求，必須有「愛國愛港」的堅定立場，真誠擁護「一國兩制」及《基本法》，有志投考者應多了解入境處工作性質、職能及職責。

不論投考入境事務主任或助理員，投考者均須做體能測驗，共有立定跳遠、仰臥起坐、蹲撐立、40米來回短跑及800米跑5個項目。有入境處人員昨分享，蹲撐跳是較難項目，講求後腿肌肉運用。林萱時建議投考者到入境處網頁了解測試要求，避免因動作不合標準被扣分，日常亦應多加鍛煉。

大學四年級退役羽毛球運動員吳小姐畢業後打算投考入境事務主任，稱過去作為運動員為港作賽，退役後亦希望繼續為港出一分力。她知道入境處職位競爭激烈，但有信心考到。現職健身教練的黃先生則想轉換工作環境，有意投考入境事務助理員，認為入境處工作性質多元，執法與服務並重。

運動員冀退役續為港出力

去年入境處招聘人數約280，包括100名入境事務主任及180名入境事務助理員。去年投考入境事務主任有7700人，投考入境事務助理員則逾1萬人，整體投考人數較前年分別約增長兩成及一成六。林萱時稱整體招聘情况理想，反映入境處工作對年輕人有吸引力。入境事務主任的公開招聘已接受報名，6月30日截止，而入境事務助理員則全年招聘。

相關字詞﹕入境事務處

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