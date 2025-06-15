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「出帖即向500萬人講話」 李家超否認政府資訊流通弱

【明報專訊】政府發布資訊的方式近日引起社會討論。上任近3年的特首李家超接受電子傳媒訪問時，否認政府資訊流通程度、對民意敏感程度與上任之初有落差，認為除傳統新聞稿，更要重視新媒體發展，稱其微博有逾500萬追蹤者，「我一出（帖文），我不是跟100個新聞媒體講，我是向500萬人講話，很重要，他們還會傳閱」。

早前粉嶺皇后山邨食水含瀝青的事件，政府當時透過社交平台宣布檢測樣本符合標準，其後李家超召開高層督導會議，事後僅在社交媒體公布，新聞處一直未正式發稿，有違政府一貫做法。

指今屆政府文化變 社媒多四成

李家超於訪問提到，上任後改變了政府文化，強調今屆政府非常重視發放消息，累計開設逾百個社交媒體帳號，比以往多40%；透過社交平台發放圖片較以往多一倍，短片則多50%，司局長接受傳媒採訪次數亦增加20%至30%。

李表示，發新聞稿接觸的是新聞工作者，再由他們發放消息，而透過社交媒體接觸的人數多達500萬，可傳達更多信息，亦更透明，強調需更重視新媒體，做到多渠道、多元化發放資訊，令政策解說更容易明白。

被問再換馬否 稱目前滿意團隊

年底將舉行立法會換屆選舉，被問到會否期望更多非建制派聲音進入議會，李家超稱，未聽過有地區出現「我是叛國者，所以我出來競選」的政綱，強調任何背叛國家和出賣本港利益者不應治港，重申落實愛國者治港原則「理所當然」，猶如人要呼吸，所有人無論背景及理念為何，有權在港做任何事，但若出賣港利益或成為外國代理人，則無人支持。

李家超去年更換兩名局長，他說目前整個團隊施政理念符合要求，能「以結果為目標」，做事敢於面對困難，步伐亦快。至於本屆任期內是否不再更換司局長，他說目前滿意團隊，相信繼續發展下去，團隊表現亦能符合其要求。

心急北都發展 研依靠「外力」

對於北部都會區發展，李家超自言「心急如焚」，認為可透過建築方法加快進度，但承認本港工程師數量不足，會研究某些項目是否需依靠外力。本屆政府任期餘下兩年，不少發展項目橫跨多年，被問是否由同一名「舵手」掌握較好，李稱只要是好政策，就必會有人執行和延續，相信每屆政府、每名特首都全心全意，為香港利益全力以赴，餘下任期將聚焦發展經濟和改善民生。

相關字詞﹕社交媒體 政府 立法會選舉 特首 李家超

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